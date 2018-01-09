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勞基法闖關 柯建銘：時間沒有辦法控制

2018-01-09 13:57聯合晚報 記者劉宛琳程平／台北報導

勞團上午持續在立法院外繞行抗議，再度試圖從鎮江街與青島東路口靠近立法院，被警方阻...
勞團上午持續在立法院外繞行抗議，再度試圖從鎮江街與青島東路口靠近立法院，被警方阻擋在外。 記者余承翰／攝影
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立法院臨時會今處理勞基法修法，國民黨立委上午進場要求針對鬆綁七休一條文協商，但經歷2小時的討論仍沒有共識。院會進入廣泛討論，國民黨立委輪番發言，並占領發言台，民進黨團總召柯建銘表示，是否會在明天三讀，「時間沒有辦法控制」，另外，黃國昌也帶領時代力量立委，哽咽向勞工鞠躬道歉。

柯建銘表示，民進黨是執政黨，會更慎重來處理對勞工權的保障，雖然在彈性上做了一些調整，但不希望被一昧抹黑。既然現在已經協商差不多，希望國民黨不要用過度的動作阻礙院會進行，並且希望國民黨能撤回案海，否則就是在秀下限。

至於明天是否會按照期程將勞基法三讀，柯建銘一改昨天36小時不斷電表決的說法，坦言「時間沒辦法控制」。柯建銘說，國民黨準備麥克風，「我相信勞基法三讀不會是一個很順利的過程，民進黨只能臨機應變。」

行政院秘書長卓榮泰對於在野黨立委強力反對鬆綁七休一，也出面辯護。卓榮泰說，鬆綁七休一不是只有工作天數增加，也是休息日增加，而且這也給勞工的選擇權，希望不要限制給勞工選擇權。

而昨天退出勞基法協商的時代力量立委，今天中午出面向勞工道歉。黃國昌說，時代力量5位立委都做了嘗試，但沒辦法改變執政黨政府跟財團討論過後所形成的鋼鐵意志，現在要跟所有勞工朋友說對不起、很抱歉，「我們致上最深的歉意，真的對不起」。

院會目前進行廣泛討論及逐條討輪，國民黨搶先發言，全黨立委綁著「勞權已死、民主已死」的頭戴，全部圍在發言委員旁邊不下來。

國民黨時代力量柯建銘一例一休勞基法
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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