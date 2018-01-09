說好要照顧勞工的？今日小英打臉昔日小英
2008年到古坑挺農民
「民進黨會特別關心農民與勞工，這是民進黨的根本」
「馬英九政府上任以來，別人的話都聽不進去，認為自己所說的都是對的，因此，大家要把話講大聲點、抗議要大聲點，馬英九才聽得進去」
2011年競選活動
馬政府只會說數字，提不出實質政策；無薪假問題愈來愈嚴重，台灣經濟將面臨嚴苛考驗，但馬政府在處理時，竟把企業利潤看得比勞工權益更重要，「這樣政府要換一換啦！」
2012年回應華隆頭份廠工人抗議
所謂的「公平正義」，也包括在辛苦工作後，能得到合理報酬，「領不到的時候，政府可以作你的後盾，為依法繳稅的你，爭取權益」
2013年回應關廠工人臥軌事件
「立即停止向關廠失業勞工追討當年政府代墊的款項，把尊嚴和沒有恐懼害怕的日子還給勞工」
「原來應該照顧勞工的政府，現在卻成為勞工們痛苦和恐懼的來源」
2015年參訪彰濱工業區
「選舉到了，大家都怕怕，就是那個工時啊、工資啊、休假啊，都變成選舉議題，這個老實講，我真的也覺得台灣的假真的休太多了」
2016年1月電視辯論
勞工朋友是民進黨的長期夥伴，「民進黨沒有忘記，這個國家是誰在受苦。過去我們跟勞工朋友站在一起，未來也會如此」
「這就是我對政治的態度，不管問題多複雜，我都願意一起坐下來談，希望透過不斷的溝通和協商，來解決問題」
「如果要問我，我跟國民黨最大的不同在哪裡，我的答案是，我不會拿勞工朋友的權益，在選舉時，開空頭支票作政治操作」
「我不會拿勞工朋友的權益，在選舉時，開空頭支票作政治操作」
2016年1月諷刺朱立倫「加薪帶動經濟成長」說
如果靠修法就能解決低薪問題，讓景氣回升、經濟往前，那世界上經濟問題就不會那麼複雜，「你這套行得通的話，諾貝爾獎一定會落在你的身上」
2016年3月
「如果政府沒聽見，你可以拍桌子。」
2016年8月回應國道收費員抗爭落幕
「有人說會吵就有糖吃，但吵不是重點，吵得有沒有道理、政府有沒有在聽才是重點」
2017年1月出訪談一例一休
「那你不必跟我說啊，你去跟你老闆說嘛，台灣就是這樣，勞方都不自己去跟資方說，就是來跟政府抗議」
「台灣就是這樣，勞方不自己跟資方溝通，都來跟政府抗議，讓政府公親變事主，你們要自立自強啊！」
2016年媒體專訪談勞工及休假
「勞工永遠是民進黨心裡最柔軟的那一塊」
2017年12月媒體專訪
「3萬元是最低薪資夢想，但調薪後會給企業主增加很大的負擔」
36小時不斷電表決？勞團臥軌被驅
蔡政府強勢推動勞基法修正案在立法院臨時會闖關，一度揚言祭出36小時不斷電表決，勞團在台北車站臥軌抗爭遭警方排除，寒冽風雨中返回立法院外夜宿街頭，堪稱「史上最厚」的重重拒馬繼續包圍著人民的國會，隔開政府與人民。
曾批馬「勞工們痛苦和恐懼的來源」
勞工臥軌抗爭，五年前馬政府執政時也曾發生。蔡英文當時以民進黨主席身分在臉書表達對勞工的不捨，批評「原來應該照顧勞工的政府，現在卻成為勞工們痛苦和恐懼的來源」，要求馬政府體諒弱勢勞工的困境與處境。
蔡政府拒絕溝通 再次用拒馬隔開人民
如今勞工再臥軌抗爭，不惜以身試法，捍衛自己工時及權益，時隔五年，蔡英文已是總統及執政黨主席，有更多能力可以照顧勞工，但她卻是用拒馬隔開勞工拒絕溝通，另一頭，執政黨團仍銜命強勢推動修法行動。今日的蔡英文何嘗不也成為勞工們痛苦和恐懼的來源？今日蔡英文打臉昔日蔡英文。
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