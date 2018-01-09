親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞基法修法爭議
勞團抗修勞基法
藍綠各黨拚選戰
全台空汙嚴重化
政治
軍事
綜合

指馬英九收2億獻金 周玉蔻要賠180萬+登報道歉

評／日本花五年宣導國民法官，台灣呢？

說好要照顧勞工的？今日小英打臉昔日小英

2018-01-09 14:37聯合晚報 記者陳洛薇徐偉真劉宛琳、蘇莉婷／製作

蔡政府無視勞工拍桌，一路強勢主導修法，指示警方排除抗爭更在立法院周邊搭建「史上最...
蔡政府無視勞工拍桌，一路強勢主導修法，指示警方排除抗爭更在立法院周邊搭建「史上最厚」的拒馬、封鎖立院周邊道路，限制勞工抗爭空間，堪稱今日小英打臉昔日小英的代表作。 圖／聯合報系資料照片
分享

2008年到古坑挺農民

「民進黨會特別關心農民與勞工，這是民進黨的根本」

「馬英九政府上任以來，別人的話都聽不進去，認為自己所說的都是對的，因此，大家要把話講大聲點、抗議要大聲點，馬英九才聽得進去」

2011年競選活動

馬政府只會說數字，提不出實質政策；無薪假問題愈來愈嚴重，台灣經濟將面臨嚴苛考驗，但馬政府在處理時，竟把企業利潤看得比勞工權益更重要，「這樣政府要換一換啦！」

2012年回應華隆頭份廠工人抗議

所謂的「公平正義」，也包括在辛苦工作後，能得到合理報酬，「領不到的時候，政府可以作你的後盾，為依法繳稅的你，爭取權益」

2013年回應關廠工人臥軌事件

「立即停止向關廠失業勞工追討當年政府代墊的款項，把尊嚴和沒有恐懼害怕的日子還給勞工」

「原來應該照顧勞工的政府，現在卻成為勞工們痛苦和恐懼的來源」

2015年參訪彰濱工業區

「選舉到了，大家都怕怕，就是那個工時啊、工資啊、休假啊，都變成選舉議題，這個老實講，我真的也覺得台灣的假真的休太多了」

2016年1月電視辯論

勞工朋友是民進黨的長期夥伴，「民進黨沒有忘記，這個國家是誰在受苦。過去我們跟勞工朋友站在一起，未來也會如此」

「這就是我對政治的態度，不管問題多複雜，我都願意一起坐下來談，希望透過不斷的溝通和協商，來解決問題」

「如果要問我，我跟國民黨最大的不同在哪裡，我的答案是，我不會拿勞工朋友的權益，在選舉時，開空頭支票作政治操作」

「我不會拿勞工朋友的權益，在選舉時，開空頭支票作政治操作」

2016年1月諷刺朱立倫「加薪帶動經濟成長」說

如果靠修法就能解決低薪問題，讓景氣回升、經濟往前，那世界上經濟問題就不會那麼複雜，「你這套行得通的話，諾貝爾獎一定會落在你的身上」


2016年3月

「如果政府沒聽見，你可以拍桌子。」

2016年8月回應國道收費員抗爭落幕

「有人說會吵就有糖吃，但吵不是重點，吵得有沒有道理、政府有沒有在聽才是重點」

2017年1月出訪談一例一休

「那你不必跟我說啊，你去跟你老闆說嘛，台灣就是這樣，勞方都不自己去跟資方說，就是來跟政府抗議」

「台灣就是這樣，勞方不自己跟資方溝通，都來跟政府抗議，讓政府公親變事主，你們要自立自強啊！」

2016年媒體專訪談勞工及休假

「勞工永遠是民進黨心裡最柔軟的那一塊」

2017年12月媒體專訪

「3萬元是最低薪資夢想，但調薪後會給企業主增加很大的負擔」

36小時不斷電表決？勞團臥軌被驅

蔡政府強勢推動勞基法修正案在立法院臨時會闖關，一度揚言祭出36小時不斷電表決，勞團在台北車站臥軌抗爭遭警方排除，寒冽風雨中返回立法院外夜宿街頭，堪稱「史上最厚」的重重拒馬繼續包圍著人民的國會，隔開政府與人民。

在立法院前抗議的勞團轉往北車月台臥軌抗議，鐵路警察將臥軌抗議團體抬離。 記者許正...
在立法院前抗議的勞團轉往北車月台臥軌抗議，鐵路警察將臥軌抗議團體抬離。 記者許正宏／攝影
分享

曾批馬「勞工們痛苦和恐懼的來源」

勞工臥軌抗爭，五年前馬政府執政時也曾發生。蔡英文當時以民進黨主席身分在臉書表達對勞工的不捨，批評「原來應該照顧勞工的政府，現在卻成為勞工們痛苦和恐懼的來源」，要求馬政府體諒弱勢勞工的困境與處境。

勞團抗議勞基法修正草案，衝入台北車站臥軌表達訴求，疾呼口號「拒絕惡法，退回草案」...
勞團抗議勞基法修正草案，衝入台北車站臥軌表達訴求，疾呼口號「拒絕惡法，退回草案」，警方強制拉離15名臥軌群眾，帶回保安警察大隊製作筆錄。 記者林孟潔／攝影
分享

蔡政府拒絕溝通 再次用拒馬隔開人民

如今勞工再臥軌抗爭，不惜以身試法，捍衛自己工時及權益，時隔五年，蔡英文已是總統及執政黨主席，有更多能力可以照顧勞工，但她卻是用拒馬隔開勞工拒絕溝通，另一頭，執政黨團仍銜命強勢推動修法行動。今日的蔡英文何嘗不也成為勞工們痛苦和恐懼的來源？今日蔡英文打臉昔日蔡英文。

小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

相關新聞

連上9天班、月休僅3天 護理師驚見「往生班表」

2018-01-09 14:10

勞基修法偷閒？ 綠委林俊憲被網友抓包看電影

2018-01-09 16:11

費鴻泰：警政署長和北市警察局長不要做勞工劊子手

2018-01-09 16:06

洪慈庸：很抱歉 讓大家失望了

2018-01-09 15:51

勞基法再修法 綠委林淑芬臉書貼圖諷刺

2018-01-09 14:39

每月工作240小時 這14.6萬人超級血汗

2018-01-09 14:06

勞基法闖關 柯建銘：時間沒有辦法控制

2018-01-09 13:57

明天三讀勞基法？柯建銘改口：時間沒辦法控制

2018-01-09 13:12

蔣萬安提案加班換補修 批民進黨版本不周延

2018-01-09 13:12

黃國昌再道歉：此時此刻只有對不起

2018-01-09 12:55

警察登門「查水表」 護師工會3聲明譴責政府

2018-01-09 12:43

影／時力未現身協商 民進黨：明天前必過三讀

2018-01-09 12:34

朝野協商破裂 藍營綁布條反對修惡勞基法

2018-01-09 12:32

時代力量向勞工鞠躬道歉 黃國昌這次真的哭了

2018-01-09 12:21

每月工時超過240hr 這14.6萬人超血汗

2018-01-09 11:18

桃產總15人北車臥軌涉公共危險 移送北檢偵訊中

2018-01-09 10:14

2018台北國際拒馬大展？網傳Kuso海報傳單

2018-01-09 09:24

太陽花變大腸花 葉毓蘭：為勝選操弄民粹

2018-01-09 08:08

時力被帶離 柯文哲：SOP會更多

2018-01-09 00:46

新聞眼／修勞基法 別低估「政治危機」

2018-01-09 00:43

禁制區愈劃愈大 台權會批「人權倒退」

2018-01-09 00:41

「青年世代憤怒」 林飛帆喊話蔡總統

2018-01-09 00:38

勞工抗議史上 第3度臥軌

2018-01-09 00:36

勞基法今強行表決？藍文鬥、武鬥都準備好了

2018-01-09 00:34

時力退出協商、勞團臥軌北車...勞基鬥法愈演愈烈 今拚3讀

2018-01-08 23:19

勞團臥軌抗議 警方帶回15人問訊

2018-01-08 22:49

桃產總：民進黨傾向資方、剝削勞工

2018-01-08 22:34

勞團癱瘓台北車站 阻擋勞基法這輛「失速列車」

2018-01-08 21:34

勞團臥軌抗議 台鐵司機：叫我開過去！我又不是有病！

2018-01-08 21:23

藍酸蔡英文勸時力坐下來協商 過去卻是這樣拒絕馬英九

2018-01-08 21:06

臥軌兩小時結束 勞團回立院夜宿抗議

2018-01-08 20:35

時代力量退出勞基法協商 要行政院後果自負

2018-01-08 20:27

勞團台北車站臥軌 高喊「拒絕惡法退回草案」

2018-01-08 20:20

台灣勞團第三次 「臥軌」抗爭歷程猶如一部血涙史

2018-01-08 20:13

朝野錯愕！時代力量晚間退出勞基法協商

2018-01-08 19:43

孫大千：時力打假球 修勞基法的「岳不群」

2018-01-08 19:43

勞團突襲北車臥軌 警與勞團對峙中

2018-01-08 19:42

勞團抗議愈演愈烈 中部員警北上支援

2018-01-08 19:38

臥軌北車超過半小時 勞團：走投無路、逼不得已

2018-01-08 19:34
看更多

熱門文章

勞團臥軌抗議 台鐵司機：叫我開過去！我又不是有病！

2018-01-08 21:23

離開時代力量一年 馮光遠發表感言再爆料黃國昌

2018-01-08 18:37

傑出青年：台灣把人家人民當奴隸 還說什麼新南向以人為本

2018-01-09 10:29

警喊「委員你為甚麼自己倒地」 柯P：SOP只會愈來愈多

2018-01-08 16:52

藍酸蔡英文勸時力坐下來協商 過去卻是這樣拒絕馬英九

2018-01-08 21:06

朝野錯愕！時代力量晚間退出勞基法協商

2018-01-08 19:43

國防部證實將籌建微型飛彈突擊艇 延伸岸置雄二距離

2018-01-08 18:04

抗議勞基法修惡 勞團北車臥軌中

2018-01-08 18:53

獨家／M503爭議陸不回應? 民航局裝傻被打臉

2018-01-09 10:25

時代力量版勞基法修法 學者：很失望

2018-01-08 17:15

海軍要60艘微型攻擊艇 被酸「21世紀震洋特攻隊」

2018-01-08 18:37

臉書貼文挨轟 陸委會小編道歉：想用輕鬆化解兩岸低迷

2018-01-08 17:18

黃智賢：林心如不曾支持台獨 但有不台獨的自由

2018-01-08 22:03

時代力量退出勞基法協商 要行政院後果自負

2018-01-08 20:27

孫大千：時力打假球 修勞基法的「岳不群」

2018-01-08 19:43

農舍爭議有人告御狀…賴揆滅火 宜縣府退讓了

2018-01-09 00:52

年底台東縣長選舉 國民黨確定將提名饒慶鈴

2018-01-08 17:56

勞基法今強行表決？藍文鬥、武鬥都準備好了

2018-01-09 00:34

太陽花變大腸花 葉毓蘭：為勝選操弄民粹

2018-01-09 08:08

恆春機場該不該關？葉匡時：用膝蓋想也知道

2018-01-09 09:09

連上9天班、月休僅3天 護理師驚見「往生班表」

2018-01-09 14:10

台灣勞團第三次 「臥軌」抗爭歷程猶如一部血涙史

2018-01-08 20:13

寫給蔡總統的信 誰令她羞愧、誰讓她窩心？

2018-01-09 08:00

臥軌北車超過半小時 勞團：走投無路、逼不得已

2018-01-08 19:34

觀察站／陳金德退讓 為選情止血？

2018-01-09 00:50

2018台北國際拒馬大展？網傳Kuso海報傳單

2018-01-09 09:24

龍發堂眾 衛福部：須全面移出治療

2018-01-08 23:51

護照內頁圖片誤植挨批 李大維：經辦者都逃不了究責

2018-01-08 16:58

孫大千：時代抗爭能成經典大戲 要先謝三無名英雄

2018-01-09 12:21

是誰？神秘市民體恤員警處理陳抗 每天贈300份包子

2018-01-08 17:01

國民黨初選全民調…新北有雜音 台東饒慶鈴出線

2018-01-09 00:35

禁制區愈劃愈大 台權會批「人權倒退」

2018-01-09 00:41

勞團癱瘓台北車站 阻擋勞基法這輛「失速列車」

2018-01-08 21:34

每月工時超過240hr 這14.6萬人超血汗

2018-01-09 11:18

挺自家人！ 黃智賢送咖啡替黃偉哲闢謠

2018-01-09 13:12

時力退出協商、勞團臥軌北車...勞基鬥法愈演愈烈 今拚3讀

2018-01-08 23:19

勞基法再修法 綠委林淑芬臉書貼圖諷刺

2018-01-09 14:39

馬朝官員：金馬航線穿過中線 還飛進陸飛航情報區

2018-01-09 12:57

臥軌兩小時結束 勞團回立院夜宿抗議

2018-01-08 20:35

新聞眼／修勞基法 別低估「政治危機」

2018-01-09 00:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top