說好要照顧勞工的？今日小英打臉昔日小英

蔡政府無視勞工拍桌，一路強勢主導修法，指示警方排除抗爭更在立法院周邊搭建「史上最厚」的拒馬、封鎖立院周邊道路，限制勞工抗爭空間，堪稱今日小英打臉昔日小英的代表作。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「馬英九政府上任以來，別人的話都聽不進去，認為自己所說的都是對的，因此，大家要把話講大聲點、抗議要大聲點，馬英九才聽得進去」

「原來應該照顧勞工的政府，現在卻成為勞工們痛苦和恐懼的來源」

「這就是我對政治的態度，不管問題多複雜，我都願意一起坐下來談，希望透過不斷的溝通和協商，來解決問題」

「如果要問我，我跟國民黨最大的不同在哪裡，我的答案是，我不會拿勞工朋友的權益，在選舉時，開空頭支票作政治操作」

「我不會拿勞工朋友的權益，在選舉時，開空頭支票作政治操作」