抗議修改勞基法 工會成員：臥軌行為無人指使

相關新聞
勞團15人臥軌凌晨移送北檢 律師：單純表達意見2018-01-09 02:45
時力退出協商、勞團臥軌北車...勞基鬥法愈演愈烈 今拚3讀2018-01-08 23:19
勞基法今強行表決？ 藍文鬥、武鬥都準備好了2018-01-09 00:34
時力被帶離 柯文哲：SOP會更多2018-01-09 00:46
新聞眼／修勞基法 別低估「政治危機」2018-01-09 00:43
禁制區愈劃愈大 台權會批「人權倒退」2018-01-09 00:41
「青年世代憤怒」 林飛帆喊話蔡總統2018-01-09 00:38
勞工抗議史上 第3度臥軌2018-01-09 00:36
勞團臥軌抗議 警方帶回15人問訊2018-01-08 22:49
桃產總：民進黨傾向資方、剝削勞工2018-01-08 22:34
勞團癱瘓台北車站 阻擋勞基法這輛「失速列車」2018-01-08 21:34
勞團臥軌抗議 台鐵司機：叫我開過去！我又不是有病！2018-01-08 21:23
藍酸蔡英文勸時力坐下來協商 過去卻是這樣拒絕馬英九2018-01-08 21:06
勞工的處境，為什麼會不是你的處境？2018-01-08 21:04
臥軌兩小時結束 勞團回立院夜宿抗議2018-01-08 20:35
時代力量退出勞基法協商 要行政院後果自負2018-01-08 20:27
勞團台北車站臥軌 高喊「拒絕惡法退回草案」2018-01-08 20:20
台灣勞團第三次 「臥軌」抗爭歷程猶如一部血涙史2018-01-08 20:13
朝野錯愕！時代力量晚間退出勞基法協商2018-01-08 19:43
孫大千：時力打假球 修勞基法的「岳不群」2018-01-08 19:43
勞團突襲北車臥軌 警與勞團對峙中2018-01-08 19:42
勞團抗議愈演愈烈 中部員警北上支援2018-01-08 19:38
臥軌北車超過半小時 勞團：走投無路、逼不得已2018-01-08 19:34
抗議勞基法修惡 勞團北車臥軌中2018-01-08 18:53
藍委：勞團冒雨抗議 民進黨不為所動2018-01-08 18:44
影／國民立委慰問勞團 允諾全力阻擋爭議修法2018-01-08 18:24
勞基法再修法 勞動部前次長憂：進步退回原點2018-01-08 17:44
時代力量版勞基法修法 學者：很失望2018-01-08 17:15
是誰？神秘市民體恤員警處理陳抗 每天贈300份包子2018-01-08 17:01
警喊「委員你為甚麼自己倒地」 柯P：SOP只會愈來愈多2018-01-08 16:52
勞基法今三讀？蘇嘉全：不可能啦2018-01-08 15:33
勞基修法徐旭東說「希望大家都贏」 徐永明：講幹話2018-01-08 15:23
立院朝野協商 勞團批：只是過水2018-01-08 15:09
時力重返勞基法協商 黃國昌：希望綠營非鐵板一塊2018-01-08 14:50
勞基鬥法 場內場外開戰2018-01-08 14:32
不捨值班員警熬夜淋雨 郝辦今送上「洋蔥炒蛋」2018-01-08 14:13
冷眼集／街頭運動起家的黨 如今用拒馬在鋪路2018-01-08 14:09
拒馬不斷擴張 數量多到連警察都說話了2018-01-08 14:01
遊行人數與警力比3：1 警嘆「大砲打小鳥」2018-01-08 13:53
熱門文章
台師大教授剪碎民進黨證「不屑再和這個黨為伍」2018-01-08 08:49
勞團臥軌抗議 台鐵司機：叫我開過去！我又不是有病！2018-01-08 21:23
台大出了4總統 李富城：現在這個正在搞垮台灣2018-01-08 09:57
「目的讓蔡英文難看」 羅智強：黃國昌你演哪齣？2018-01-08 06:42
林飛帆寫信給蔡英文 指勞基法成綠最嚴重政治危機2018-01-08 09:17
離開時代力量一年 馮光遠發表感言再爆料黃國昌2018-01-08 18:37
影／時力府前靜坐被驅離 五立委前往台大就醫看診2018-01-08 06:02
警喊「委員你為甚麼自己倒地」 柯P：SOP只會愈來愈多2018-01-08 16:52
拒馬封騎樓 立院旁早餐店怒「我得罪誰？」2018-01-08 10:50
朝野錯愕！時代力量晚間退出勞基法協商2018-01-08 19:43
藍酸蔡英文勸時力坐下來協商 過去卻是這樣拒絕馬英九2018-01-08 21:06
抗議勞基法修惡 勞團北車臥軌中2018-01-08 18:53
「難有劇本可比擬」孫大千：時力立委不去演戲太可惜2018-01-08 10:11
時力靜坐事件 李茂生：最高潮是先撤離再謁見2018-01-08 06:31
立院架設層層拒馬 警察都直呼誇張2018-01-08 12:02
時代力量版勞基法修法 學者：很失望2018-01-08 17:15
不捨值班員警熬夜淋雨 郝辦今送上「洋蔥炒蛋」2018-01-08 14:13
咖啡、手套風波越滾越大 顏純左：說謊將退出市長初選2018-01-08 15:38
【長知識】誰是共諜高危險群？國防部告訴你...2018-01-08 15:21
時代力量被強制驅離結束抗議 控訴遭丟包象山2018-01-08 07:04
時代力量退出勞基法協商 要行政院後果自負2018-01-08 20:27
臉書貼文挨轟 陸委會小編道歉：想用輕鬆化解兩岸低迷2018-01-08 17:18
國防部證實將籌建微型飛彈突擊艇 延伸岸置雄二距離2018-01-08 18:04
時力抗爭 蘇煥智：溝通政府宣告破功2018-01-08 12:19
出勤警力比例創新高 基層警察：大砲打小鳥浪費警力2018-01-08 12:38
林佳龍批藍委「在睡覺」 江啟臣：聽完我也是醉了2018-01-08 14:03
黃智賢：林心如不曾支持台獨 但有不台獨的自由2018-01-08 22:03
海軍要60艘微型攻擊艇 被酸「21世紀震洋特攻隊」2018-01-08 18:37
不在乎白狼條款 張安樂提議辦公投修組織、政黨法2018-01-08 12:13
孫大千：時力打假球 修勞基法的「岳不群」2018-01-08 19:43
李彥秀質疑蘇嘉全協商能力 遭嗆「妳來當院長！」2018-01-08 11:59
勞基修法徐旭東說「希望大家都贏」 徐永明：講幹話2018-01-08 15:23
台灣勞團第三次 「臥軌」抗爭歷程猶如一部血涙史2018-01-08 20:13
年底台東縣長選舉 國民黨確定將提名饒慶鈴2018-01-08 17:56
【即時短評】聽不見人民 拒馬再多都不夠用2018-01-08 12:40
臥軌北車超過半小時 勞團：走投無路、逼不得已2018-01-08 19:34
周錫瑋批沒黨員投票是笑話 新北黨部：全民調已定2018-01-08 12:25
「過去都在睡覺嗎？」 林佳龍批藍委因選舉才關心空汙2018-01-08 10:59
拒馬圍城 網友：博愛特區成「資進城」2018-01-08 11:24
影／時力被驅離 黃國昌堵警備車門一度與警僵持2018-01-08 06:43
留言