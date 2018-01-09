勞基法今強行表決？ 藍文鬥、武鬥都準備好了

立法院臨時會昨處理勞基法修正草案，朝野立委大排長龍登記發言。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

立法院臨時會今天繼續處理勞基法，針對民進黨揚言立法院會今天將直接以表決處理，國民黨已經做好文鬥、武鬥準備。據了解，國民黨設定底線是不能在周三前完成三讀，若民進黨強行表決，朝野勢將爆發肢體衝突。

此外，勞團昨晚在立院外展開夜宿行動，雖然今天寒流來襲，但抗爭仍將持續，一旦民進黨強行表決，立法院外也可能爆發激烈抗爭。

據勞團內部消息指出，在立法院臨時會處理攸關一例一休的勞基法修法同時，民進黨政府也展開後續的善後工作，在勞委會前主委盧天麟及第一銀行工會理事長安排下，一月十五日、十六日在台中漢翔招待所將有兩場與全國各工會團體幹部的聚會，之前並傳出蔡英文總統將親自出席，反對者解讀這是一手蘿蔔、一手棒子的「摸頭大會」。

立法院昨天協商勞基法修正草案，雖然行政院版只有六個條文，但各黨團所提修正動議多達兩百多個。立法院長蘇嘉全主持朝野協商時，關心修法的立委陸續到場，光是討論一個條文，讓每位立委都發言，就要花掉一個多小時。勞動部長林美珠及經濟部次長龔明鑫回覆時，則均重申政院版立場，期盼立委支持。

時力黨團總召徐永明表示，懷著最後一絲希望回到立法院協商，但發現民進黨團、行政院根本寸步不讓，時力隨後宣布退出朝野協商，在場者莫不錯愕。其間，為了誰去勸時力回來協商，國、民兩黨還一度互推。

協商過程中，民進黨內部也有歧見。對於休息日加班的工時從「做一給四」「做五給八」改為核實計算，民進黨立委林淑芬率先表態反對，認為做不滿四小時者，至少要給半日；但民進黨團書記長何欣純則表示，不少勞方反映，現行規定導致資方成本上升，不願讓勞工加班，許多勞工薪資因而縮水，因此有必要修法。

林淑芬也抱怨，民進黨團總召柯建銘對她講話的態度，比對國民黨立委還凶。林淑芬還一度舉出學者的報告，指出勞資協議的困難；但何欣純隨即反譏：不要拿廿年前的文章來看現在的台灣。