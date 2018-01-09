勞工抗議史上 第3度臥軌

在立法院前抗議的勞團昨晚轉往北車月台臥軌抗議，鐵路警察將臥軌抗議團體抬離。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

立法院昨進行勞基法一例一休重修草案協商程序，勞團五一行動聯盟一早就啟動夜宿立院抗議行動，因警方維安在立院周邊架起兩層樓高、寬兩層的拒馬，勞團不滿稱最會溝通的政府，卻架起史上最誇張拒馬，「把民意都圍在外面」，除訴求撤回草案，其中桃園市產業總工會晚間還「突襲」台北車站臥軌。

這是國內勞工抗議史上的第三度臥軌行動，前兩次都與關廠工人案有關，這次則是因勞團不滿政府推動一例一休重修法。

昨因正值下班通勤時間，總計影響廿一班列車、共一萬兩千多人次，交通部和台鐵隨後都表達強烈譴責，呼籲勞團以更理性方式表達訴求，勞團則說，激烈抗爭影響旅客是逼不得已。

昨晚約六點半，約廿多名桃產總成員先潛入台鐵北車月台，無預警跳下月台，但遭警方拉離，就在警方與部分成員對峙時，桃產總發動第二次臥軌，拉著「拒絕過勞、撤回惡法」布條橫躺在軌道上，不斷高喊，撤回惡法。

桃產總秘書林佳瑋說，這次修法不利勞工，他們已陳情、走上街頭抗議多次，執政黨卻只用「越來越高的拒馬」回應，勞工「走投無路」，只好仿照關廠工人臥軌，盼喚起政府重視，不斷重申「逼不得已」，直說民進黨政府若強行通過修法，宛如無情輾壓過台灣工人，他們「別無選擇」，只能臥軌抗爭。

臥軌行動人士與警方約僵持一小時後，警方強勢驅離，接著抗議勞工持續在月台高喊「反對修法，民進黨出來面對」，總計在北車抗議長達兩小時。臥軌的十五人將依違反公共危險罪移送北檢。

至於勞團聯合組織五一行動聯盟昨早發起的夜宿行動，約卅人先在大雨中繞行立院抗議，與警方爆發多次推擠衝突。五一行動聯盟、青年團體昨還揚言，若政府強行通過修法，未來將不定期發起街頭流竄抗議，並發動公投廢除修法。