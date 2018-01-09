親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞基法修法爭議
藍綠各黨拚選戰
全台空汙嚴重化
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

勞工抗議史上 第3度臥軌

2018-01-09 00:36聯合報 記者呂思逸董俞佳／台北報導

在立法院前抗議的勞團昨晚轉往北車月台臥軌抗議，鐵路警察將臥軌抗議團體抬離。 記者...
在立法院前抗議的勞團昨晚轉往北車月台臥軌抗議，鐵路警察將臥軌抗議團體抬離。 記者許正宏／攝影
分享

立法院昨進行勞基法一例一休重修草案協商程序，勞團五一行動聯盟一早就啟動夜宿立院抗議行動，因警方維安在立院周邊架起兩層樓高、寬兩層的拒馬，勞團不滿稱最會溝通的政府，卻架起史上最誇張拒馬，「把民意都圍在外面」，除訴求撤回草案，其中桃園市產業總工會晚間還「突襲」台北車站臥軌

這是國內勞工抗議史上的第三度臥軌行動，前兩次都與關廠工人案有關，這次則是因勞團不滿政府推動一例一休重修法。

昨因正值下班通勤時間，總計影響廿一班列車、共一萬兩千多人次，交通部和台鐵隨後都表達強烈譴責，呼籲勞團以更理性方式表達訴求，勞團則說，激烈抗爭影響旅客是逼不得已。

昨晚約六點半，約廿多名桃產總成員先潛入台鐵北車月台，無預警跳下月台，但遭警方拉離，就在警方與部分成員對峙時，桃產總發動第二次臥軌，拉著「拒絕過勞、撤回惡法」布條橫躺在軌道上，不斷高喊，撤回惡法。

桃產總秘書林佳瑋說，這次修法不利勞工，他們已陳情、走上街頭抗議多次，執政黨卻只用「越來越高的拒馬」回應，勞工「走投無路」，只好仿照關廠工人臥軌，盼喚起政府重視，不斷重申「逼不得已」，直說民進黨政府若強行通過修法，宛如無情輾壓過台灣工人，他們「別無選擇」，只能臥軌抗爭。

臥軌行動人士與警方約僵持一小時後，警方強勢驅離，接著抗議勞工持續在月台高喊「反對修法，民進黨出來面對」，總計在北車抗議長達兩小時。臥軌的十五人將依違反公共危險罪移送北檢。

至於勞團聯合組織五一行動聯盟昨早發起的夜宿行動，約卅人先在大雨中繞行立院抗議，與警方爆發多次推擠衝突。五一行動聯盟、青年團體昨還揚言，若政府強行通過修法，未來將不定期發起街頭流竄抗議，並發動公投廢除修法。

臥軌勞團民進黨台北車站
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

相關新聞

勞團15人臥軌凌晨移送北檢 律師：單純表達意見

2018-01-09 02:45

時力退出協商、勞團臥軌北車...勞基鬥法愈演愈烈 今拚3讀

2018-01-08 23:19

勞基法今強行表決？ 藍文鬥、武鬥都準備好了

2018-01-09 00:34

抗議修改勞基法 工會成員：臥軌行為無人指使

2018-01-09 01:00

時力被帶離 柯文哲：SOP會更多

2018-01-09 00:46

新聞眼／修勞基法 別低估「政治危機」

2018-01-09 00:43

禁制區愈劃愈大 台權會批「人權倒退」

2018-01-09 00:41

「青年世代憤怒」 林飛帆喊話蔡總統

2018-01-09 00:38

勞團臥軌抗議 警方帶回15人問訊

2018-01-08 22:49

桃產總：民進黨傾向資方、剝削勞工

2018-01-08 22:34

勞團癱瘓台北車站 阻擋勞基法這輛「失速列車」

2018-01-08 21:34

勞團臥軌抗議 台鐵司機：叫我開過去！我又不是有病！

2018-01-08 21:23

藍酸蔡英文勸時力坐下來協商 過去卻是這樣拒絕馬英九

2018-01-08 21:06

勞工的處境，為什麼會不是你的處境？

2018-01-08 21:04

臥軌兩小時結束 勞團回立院夜宿抗議

2018-01-08 20:35

時代力量退出勞基法協商 要行政院後果自負

2018-01-08 20:27

勞團台北車站臥軌 高喊「拒絕惡法退回草案」

2018-01-08 20:20

台灣勞團第三次 「臥軌」抗爭歷程猶如一部血涙史

2018-01-08 20:13

朝野錯愕！時代力量晚間退出勞基法協商

2018-01-08 19:43

孫大千：時力打假球 修勞基法的「岳不群」

2018-01-08 19:43

勞團突襲北車臥軌 警與勞團對峙中

2018-01-08 19:42

勞團抗議愈演愈烈 中部員警北上支援

2018-01-08 19:38

臥軌北車超過半小時 勞團：走投無路、逼不得已

2018-01-08 19:34

抗議勞基法修惡 勞團北車臥軌中

2018-01-08 18:53

藍委：勞團冒雨抗議 民進黨不為所動

2018-01-08 18:44

影／國民立委慰問勞團 允諾全力阻擋爭議修法

2018-01-08 18:24

勞基法再修法 勞動部前次長憂：進步退回原點

2018-01-08 17:44

時代力量版勞基法修法 學者：很失望

2018-01-08 17:15

是誰？神秘市民體恤員警處理陳抗 每天贈300份包子

2018-01-08 17:01

警喊「委員你為甚麼自己倒地」 柯P：SOP只會愈來愈多

2018-01-08 16:52

勞基法今三讀？蘇嘉全：不可能啦

2018-01-08 15:33

勞基修法徐旭東說「希望大家都贏」 徐永明：講幹話

2018-01-08 15:23

立院朝野協商 勞團批：只是過水

2018-01-08 15:09

時力重返勞基法協商 黃國昌：希望綠營非鐵板一塊

2018-01-08 14:50

勞基鬥法 場內場外開戰

2018-01-08 14:32

不捨值班員警熬夜淋雨 郝辦今送上「洋蔥炒蛋」

2018-01-08 14:13

冷眼集／街頭運動起家的黨 如今用拒馬在鋪路

2018-01-08 14:09

拒馬不斷擴張 數量多到連警察都說話了

2018-01-08 14:01

遊行人數與警力比3：1 警嘆「大砲打小鳥」

2018-01-08 13:53
看更多

熱門文章

台師大教授剪碎民進黨證「不屑再和這個黨為伍」

2018-01-08 08:49

勞團臥軌抗議 台鐵司機：叫我開過去！我又不是有病！

2018-01-08 21:23

台大出了4總統 李富城：現在這個正在搞垮台灣

2018-01-08 09:57

「目的讓蔡英文難看」 羅智強：黃國昌你演哪齣？

2018-01-08 06:42

林飛帆寫信給蔡英文 指勞基法成綠最嚴重政治危機

2018-01-08 09:17

離開時代力量一年 馮光遠發表感言再爆料黃國昌

2018-01-08 18:37

影／時力府前靜坐被驅離 五立委前往台大就醫看診

2018-01-08 06:02

警喊「委員你為甚麼自己倒地」 柯P：SOP只會愈來愈多

2018-01-08 16:52

拒馬封騎樓 立院旁早餐店怒「我得罪誰？」

2018-01-08 10:50

朝野錯愕！時代力量晚間退出勞基法協商

2018-01-08 19:43

藍酸蔡英文勸時力坐下來協商 過去卻是這樣拒絕馬英九

2018-01-08 21:06

抗議勞基法修惡 勞團北車臥軌中

2018-01-08 18:53

「難有劇本可比擬」孫大千：時力立委不去演戲太可惜

2018-01-08 10:11

時力靜坐事件 李茂生：最高潮是先撤離再謁見

2018-01-08 06:31

立院架設層層拒馬 警察都直呼誇張

2018-01-08 12:02

時代力量版勞基法修法 學者：很失望

2018-01-08 17:15

不捨值班員警熬夜淋雨 郝辦今送上「洋蔥炒蛋」

2018-01-08 14:13

咖啡、手套風波越滾越大 顏純左：說謊將退出市長初選

2018-01-08 15:38

【長知識】誰是共諜高危險群？國防部告訴你...

2018-01-08 15:21

時代力量被強制驅離結束抗議 控訴遭丟包象山

2018-01-08 07:04

時代力量退出勞基法協商 要行政院後果自負

2018-01-08 20:27

臉書貼文挨轟 陸委會小編道歉：想用輕鬆化解兩岸低迷

2018-01-08 17:18

國防部證實將籌建微型飛彈突擊艇 延伸岸置雄二距離

2018-01-08 18:04

時力抗爭 蘇煥智：溝通政府宣告破功

2018-01-08 12:19

出勤警力比例創新高 基層警察：大砲打小鳥浪費警力

2018-01-08 12:38

林佳龍批藍委「在睡覺」 江啟臣：聽完我也是醉了

2018-01-08 14:03

黃智賢：林心如不曾支持台獨 但有不台獨的自由

2018-01-08 22:03

海軍要60艘微型攻擊艇 被酸「21世紀震洋特攻隊」

2018-01-08 18:37

不在乎白狼條款 張安樂提議辦公投修組織、政黨法

2018-01-08 12:13

孫大千：時力打假球 修勞基法的「岳不群」

2018-01-08 19:43

李彥秀質疑蘇嘉全協商能力 遭嗆「妳來當院長！」

2018-01-08 11:59

勞基修法徐旭東說「希望大家都贏」 徐永明：講幹話

2018-01-08 15:23

台灣勞團第三次 「臥軌」抗爭歷程猶如一部血涙史

2018-01-08 20:13

年底台東縣長選舉 國民黨確定將提名饒慶鈴

2018-01-08 17:56

【即時短評】聽不見人民 拒馬再多都不夠用

2018-01-08 12:40

臥軌北車超過半小時 勞團：走投無路、逼不得已

2018-01-08 19:34

周錫瑋批沒黨員投票是笑話 新北黨部：全民調已定

2018-01-08 12:25

「過去都在睡覺嗎？」 林佳龍批藍委因選舉才關心空汙

2018-01-08 10:59

拒馬圍城 網友：博愛特區成「資進城」

2018-01-08 11:24

影／時力被驅離 黃國昌堵警備車門一度與警僵持

2018-01-08 06:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top