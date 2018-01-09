新聞眼／修勞基法 別低估「政治危機」

2018-01-09 00:43 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 黃國樑



勞團五一行動聯盟昨啟動夜宿立院行動，一早先繞行立法院一圈，途中「巧遇」行政院長賴清德(公車上宣傳照)。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

時力在府前的禁食靜坐昨凌晨被優勢警力驅離，作為執政者的民進黨或曾稍感寬慰，以為昨天的協商，可依據行政院版的原形，找出一個折衷版；或者，就算協商未果， 最終依然可在國會的優勢人數下，表決過關。

但昨傍晚勞團臥軌行動 ，使原本就不太牢靠的計畫被撕得粉碎。連人還遠在重洋之外英國倫敦的太陽花領袖林飛帆都嗅出事態嚴重，寫了洋洋灑灑的公開信，痛陳青年世代對民進黨的憤怒氛圍，已升高到近似於太陽花運動火山噴發前的臨界狀態，斷言這次勞基法的修惡，已成為民進黨執政以來最嚴重的「政治危機」。

在處理國民黨時，民進黨的意志力流露無遺，但此次卻可能低估了年輕世代的絕望， 林飛帆的描述不過是一扇小窗，讓人窺見年輕人的沮喪與忿恨，勞團的臥軌卻將這種絕望的心情，以一種驚心動魄的形式表現出來。

時力兩天多的府前抗爭，民進黨內眾多政治老手，可能都以為那不過是一個小黨的生存之道，是充滿著戲味的表演。但時力卻嗅著了年輕人的心聲，於是，在勞團臥軌的當下，他們迅即退出了協商，並聲言不再回到協商場上。

因此當民進黨對著仍留在協商桌上的在野黨討價還價時，每一句對勞工過勞的否定，都如一刀刀劃在年輕人心坎；從而執政者若以為高聳拒馬最終仍可讓勞基法過關，在法案後等著的，恐怕是下一次選舉中青年世代的背離。