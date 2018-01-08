影╱抗議勞基法 勞團跳軌抗議

2018-01-08 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台鐵指出，受抗議團體影響，台鐵台北站上下行列車皆有延誤，請旅客改搭其他交通運具。

台鐵指出，18時38分接報，有勞基法抗議團體，約15人至台北站月台進行抗議行動，18時55分起台北站要求上下行列車暫時不要開行，以維安全。