孫大千：時力打假球 修勞基法的「岳不群」

2018-01-08 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



立院今針對勞基法修法進行朝野協商，時代力量提出修法，主張爭議的七休一、輪班間隔加上「勞工可拒絕」，被學者打臉痛批，勞工本來就可以拒絕，新增文字形同「廢話」。

前國民黨立委孫大千也在臉書貼文，指台灣的政壇真的不需要「岳不群」！

孫表示，看到時代力量所提出的版本，針對最具爭議的七休一和輪班間隔，僅僅一句「勞工可拒絕」的廢話。實在令人高度懷疑，這是否是在「打假球」？

孫說，各個政黨在勞基法修法過程當中，都會接收到來自資方和勞團的請求與壓力，在考量最大政治利益的精算後，將會採取不同的策略和立場。

孫認為，民進黨乃是發動修法的執政黨，自然必須提出行政院版本，無法模糊面對。然而，國民黨和時代力量身為在野黨，相對的就存在灰色地帶和迴旋空間。因此，某些投機政客自以為聰明，就會演起「大聲反對，激動抗爭，私下妥協」的噁心戲碼，企圖兩面討好，勞資通吃。

孫說，時代力量的立法委員在前兩天的搏命演出，令人動容，相信勞工朋友一定感激在心，對於爭取勞團未來的支持也已經達到效果。然而，如果這場自虐傷身，慷慨激昂的抗爭，只不過是一場為了私下讓步而預先設計好的戲碼，那麼時代力量不但羞辱了選民的智慧，更踐踏了勞工的尊嚴。