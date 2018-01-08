朝野錯愕！時代力量晚間退出勞基法協商

2018-01-08 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



立法院臨時會院會8日開會，下午朝野協商勞基法修正草案，時代力量立委黃國昌（前）出席會議。 中央社 分享 facebook 立法院臨時會今天處理「一例一休再修正」的勞基法修正草案，下午進入朝野協商。協商從下午2點40分開始，中間休息半小時，在晚間7時許繼續協商時，時代力量立委黃國昌拋出震撼彈，他表示非常非常失望，感受不到行政院的善意，宣布時力黨團退出朝野協商。

黃國昌的宣布，讓在場朝野立委及官員代表都感到錯愕。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，「都要聽你（指黃國昌）的話」，「我也非常震驚」。行政院秘書長卓榮泰也表示非常錯愕，因為下午協商以來，朝野就展開善意、有默契的對話，這也是未來行政、立法良性互動模式，「用餐之前跟用餐之後，到底發生什麼事情？我也搞不清楚。」但卓榮泰仍希望時力黨團能回來協商。

民進黨立委莊瑞雄則痛批黃國昌：「只有你是民選出來的？講啥咪肖話！」

黃國昌表示，因為勞基法修正對勞工及年輕世代是非常嚴重的傷害，所以一直希望行政部門能「撤回勞基法」。

黃國昌用沙啞的嗓音強調，他不是來吵架，也沒有聲音了；但從下午協商以來，完全感受不到行政院的善意，大家發表意見之後，行政院仍然堅持原來的版本。

他表示，時力黨團在休息時間作了很嚴肅的討論，這樣「過水式」的協商，時力黨團無法接受，不會再奉陪下去。

黃國昌說，如果連還不是深水區的條文都看不到善意，時力不會繼續參與協商；時力黨團原本提出修正動議，也會全部撤回。