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勞團抗議愈演愈烈 中部員警北上支援

2018-01-08 19:38聯合報 記者林宛諭╱即時報導

勞工團體抗議勞基法修惡愈演愈烈，彰化縣警局今天下午也奉命派遣80名基層員警北上支援，員警們在寒風冷雨中登上警備車北上，準備漫漫長夜的備戰。

勞團抗議勞基法修惡愈演愈烈，彰化縣警局今天下午也奉命派遣80名基層員警北上支援，...
勞團抗議勞基法修惡愈演愈烈，彰化縣警局今天下午也奉命派遣80名基層員警北上支援，員警們在寒風冷雨中登上警備車北上，準備漫漫長夜的備戰。記者林宛諭／攝影
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勞團抗議勞基法修惡愈演愈烈，彰化縣警局今天下午也奉命派遣80名基層員警北上支援，...
勞團抗議勞基法修惡愈演愈烈，彰化縣警局今天下午也奉命派遣80名基層員警北上支援，員警們在寒風冷雨中登上警備車北上，準備漫漫長夜的備戰。記者林宛諭／攝影
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