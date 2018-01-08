臥軌北車超過半小時 勞團：走投無路、逼不得已

2018-01-08 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ╱即時報導



多名反勞基法修法的勞團成員，8日晚間前往台北火車站月台軌道以臥軌方式表達訴求，並在身上拉開白布條、持麥克風呼喊口號。 中央社 分享 facebook

立院今審查勞基法修法二讀、三讀，勞團一早冒雨環繞立院抗議，青團團體也發起在街頭遊行抗議，勞團桃園產業工會晚間則發起北車「臥軌」抗議，目前勞團約10多人仍在第三南下鐵軌上，勞團說，他們走投無路、逼不得已，才選擇臥軌，就盼政府聽見勞工聲音。

桃園產業工會帶領約20人佔領台北車站第三南下月台，從晚間6點半起，10多人臥軌抗議，一度被警方拉起，可是成員趁警方不注意，再度跳下鐵軌，目前已經佔領超過30分鐘。

桃園產業工會說，勞基法修法全都不利於勞工，他們已經多次陳情、走上台北街頭抗議多次，執政黨卻只用「越來越高的拒馬」回應，執政黨還想要各種優勢通過修法，「走投無路、逼不得已」，只能仿照關廠工人臥軌，盼喚起政府重視。

「民進黨就像火車」，桃園產業工會說，民進黨擁有各種優勢，強行通過修法，就像火車進站，希望臥軌，可以讓政府看見勞工反對勞基法心聲。

桃園產業工會不停高喊，「拒絕過勞、退回惡法」。

勞工抗議曾發生兩起臥軌抗爭，1996年產業大舉西進，許多傳統工廠惡性倒閉，工人的退休金、資遣費求助無門，被逼著臥軌抗爭，政府用代位求償的方式來處理，又稱「關廠工人臥軌案」。2013年政府向關廠工人提告追回當初發起貸款，關廠工人被逼著再度臥軌抗爭。