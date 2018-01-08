不捨值班員警熬夜淋雨 郝辦今送上「洋蔥炒蛋」

2018-01-08 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



不滿立法院臨時會預計今天處理勞基法再修法，時代力量在總統府前靜坐抗議數日，台北市警察局不敢大意，除管制周遭交通外，更調派大批警力負責維安，今凌晨遭北市警方強制驅離。

不捨數百名員警淋雨熬夜守30個陳抗者，國民黨副主席郝龍斌辦公室主任游淑慧今天上午和台北市議員郭昭巖、國民黨文傳會副主委鍾沛君，帶著胖卡餐車到介壽派出所外現做「洋蔥炒蛋」和熱奶茶，慰問執班員警。

不捨數百名員警淋雨熬夜守30個陳抗者，國民黨副主席郝龍斌辦公室主任游淑慧今天上午和台北市議員郭昭巖、國民黨文傳會副主委鍾沛君，帶著胖卡餐車到介壽派出所外現做「洋蔥炒蛋」和熱奶茶，慰問執班員警。圖／擷取自游淑慧臉書 分享 facebook

游淑慧更諷刺總統蔡英文，「洋蔥炒蛋」是你和父親間的幸福味道回憶，也請您將心比心，讓員警同仁也有機會吃上一口熱食吧！

游淑慧表示，自己過去在台北市政府服務了8年，真的不清楚為了30位抗議的時代力量，為何要出動層層拒馬和數百名員警，讓他們淋雨熬夜執勤？質疑底是誰做的決策、下的指令。

游淑慧痛批，浪費如此大的員警人力，讓那麼多基層員警把維持治安的心力和體力，耗費在凱道前呆坐和相戶取暖；也讓所有台北市民的用路權受到哪麼大的干擾。難道你們不知道比例原則嗎？這樣的「戒嚴」陣仗是為那招。

游淑慧直言，大綠民進黨、小綠時代力量、墨綠柯文哲，你們的角力和政治動作，犧牲了基層員警和市民。