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勞基法修正案今三讀？ 蘇嘉全：不可能啦

勞基法下午協商 藍營擬逐條提修正動議

2018-01-08 13:10中央社 台北8日電

立法院今天下午朝野協商勞基法修正草案，中國國民黨團說，國民黨秘書長曾永權指示，國民黨團要逐條提修正動議，黨團本來也有這種想法；民進黨團希望在野黨理性討論。

立法院舉行臨時會，上午朝野協商中央政府總預算案處理程序，協商中，國民黨立法院黨團書記長林為洲說，希望先審總預算案，國民黨不想背負不讓軍公教加薪的說法；不過，朝野協商仍確定總預算案相關提案將收案到12日。

民主進步黨團幹事長劉櫂豪會後受訪表示，院會預計下午宣讀勞動基準法部分條文修正草案審查報告後朝野協商。

被問到今天是否完成三讀？劉櫂豪說，黨團希望8、9、10日處理勞基法修法草案，只要在這期間內三讀即可。

林為洲會後受訪表示，上午協商很單純，他提出臨時會先處理總預算案，但沒被民進黨團接受，國民黨團感到遺憾。

國民黨團總召集人林德福受訪表示，會出席勞基法修法草案協商表達立場。民進黨執政後，勞基法修了再改、沒安定性，修法偏向資方，希望民進黨再思考。

此外，林德福說，曾永權指示，勞基法修法草案，國民黨團要逐條提修正動議，黨團本來就有這種想法，曾永權也指示國民黨團逐條討論，希望民進黨團不要用多數暴力處理、強力表決，民主政治應多溝通、協調。

至於民進黨團總召柯建銘表明「假如能夠說服民進黨，我們也可以接受」，是否認為這是善意？林德福說，當然希望如此，但這樣的善意不要只是過場，協商只是形式，最後還是動用表決。

小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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