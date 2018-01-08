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勞基法修正案今三讀？ 蘇嘉全：不可能啦

反對勞基法再修法 勞團與警3度衝突

2018-01-08 13:11中央社 台北8日電

立法院今天將審查勞基法修正草案，為了將反對再修法的心聲傳入立院議場，勞團繞行立法院尋找縫隙進入，最後轉移陣地停在青島東路上，途中與警方3度爆發衝突。

立法院臨時會將處理勞動基準法修正草案，場內朝野備戰，場外勞團也蓄勢待發，一早就在場外舉辦記者會，要求撤回勞基法修法。

記者會結束後，勞團為了將反對修法的心聲傳入議場，率領群眾繞行被重重拒馬包圍的立法院，試圖尋找縫隙靠近議場。

勞團從青島東路中山南路的交叉口出發，繞過監察院並走上忠孝東路，途中停在鎮江街口，與警方爆發第一波推擠衝突，要求警方不要阻擋他們靠近議場。

由於在鎮江街口遭阻擋不得進入，勞團繼續前進轉進林森南路，並在林森南路及青島東路的便利商店前與警方爆發第二波推擠及口角衝突，雙方僵持約3分鐘後，勞團成功走上青島東路及鎮江街交叉口。

不過，勞團原本要在青島東路上架設棚架給抗議民眾儲備體力，當載著棚架的貨車進入青島東路時，警方又出面阻擋、禁止勞團架設棚架，並打算將載著棚架的車子引導離開青島東路，雙方又爆發另一波推擠衝突。

在大批警力包圍貨車下，警方成功將貨車帶離青島東路，讓貨車回到早上勞團開記者會的青島東路及中山南路的交叉口，勞團及抗議群眾則繼續待在青島東路及鎮江街交叉口抗議。

小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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