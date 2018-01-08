【即時短評】聽不見人民 拒馬再多都不夠用

2018-01-08 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



2012年1月14日，那一天晚上也下著大雨，當時蔡英文還不是總統，才以些微差距從總統大選中落敗。當時她說：「下一次我們要走完最後一哩路。」那句話聽在台下冒雨前來的年輕人耳裡不只是蔡英文當選總統這麼簡單，而是改革要走完最後一哩。

4年後，她再度挑戰總統大位。歷經318學運和民進黨地方選舉的勝利，蔡英文儼然是改變的代言人，再過24小時，台灣人民會用選票將她送入總統府。站在府前，接近凱旋，蔡英文批評背後的政權麻木不仁、聽不見人民的聲音。她說，「人民的聲音，不管怎麼大聲，到凱道就停住了。」

蔡英文的語意再清楚不過－她上任後，人民的聲音不會停在凱道，會走進她心裡很軟的那一塊。

時間快轉到2018年，跨年不到一周，台北的雨仍下個不停。有時代力量立委在凱道前夜宿抗議，總統府被拒馬圍作禁區，勞團馬上就要到立法院抗議，維安員警在濟南路上傷腦筋調度，擔心拒馬不夠用該怎麼辦。

新政府說新不新、說舊不舊，但政治能量老化的快，上台1年多，景況卻像是回到馬政府8年執政的最後幾年。一個號稱最會溝通的政府，直強調政府要是沒聽見的話，人民可以拍桌，然而如今都快翻桌了，還不見政府動作。

興許大家難過的不是政府聽不見，而是聽見了卻似耳邊風－行政院還是功德院，立法院民進黨團還是政府的立法部隊，上位者偶爾還是會拿「長輩說」來辯護政策。

仍盲目相挺民進黨的支持者老說，從前就是這個樣子，立院多數就是這麼做事，集遊法的禁制區就是這麼大，可是如果都沒有變，我們到底選蔡英文做什麼？