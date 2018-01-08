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勞基法修正案今三讀？ 蘇嘉全：不可能啦

五一行動聯盟抗議 與警方爆發推擠衝突

2018-01-08 12:21聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

五一行動聯盟上午前往立法院青島東路舉辦「撤回惡法，夜宿立院」抗議活動，警方架起層層拒馬因應，五一行動聯盟帶領群眾繞行立法院一圈，在忠孝東路與鎮江街口準備靠近立法院時，數度與警方爆發推擠，後來因為想搭設棚架在青島東路，遭到警方阻止將搭載棚架的貨車勸離。

五一行動聯盟上午前往立法院青島東路舉辦「撤回惡法，夜宿立院」抗議活動，警方架起層...
五一行動聯盟上午前往立法院青島東路舉辦「撤回惡法，夜宿立院」抗議活動，警方架起層層拒馬因應，五一行動聯盟帶領群眾繞行立法院一圈，在忠孝東路與鎮江街口準備靠近立法院，與警方爆發推擠。記者蘇健忠／攝影
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五一行動聯盟上午前往立法院青島東路舉辦「撤回惡法，夜宿立院」抗議活動，警方架起層層拒馬因應，五一行動聯盟帶領群眾繞行立法院一圈，在忠孝東路與鎮江街口準備靠近立法院，與警方爆發推擠。記者蘇健忠／攝影
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五一行動聯盟上午前往立法院青島東路舉辦「撤回惡法，夜宿立院」抗議活動，警方架起層層拒馬因應，五一行動聯盟帶領群眾繞行立法院一圈，數度與警方爆發推擠，後來因為想搭設棚架在青島東路，遭到警方阻止將搭載棚架的貨車勸離。記者蘇健忠／攝影
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五一行動聯盟上午前往立法院青島東路舉辦「撤回惡法，夜宿立院」抗議活動，警方架起層層拒馬因應，五一行動聯盟帶領群眾繞行立法院一圈，數度與警方爆發推擠。記者蘇健忠／攝影
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五一行動聯盟上午前往立法院青島東路舉辦「撤回惡法，夜宿立院」抗議活動，警方架起層層拒馬因應，五一行動聯盟帶領群眾繞行立法院一圈，在忠孝東路與鎮江街口準備靠近立法院，與警方爆發推擠。記者蘇健忠／攝影
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