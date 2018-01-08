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影／時力被驅離 黃國昌堵警備車門一度與警僵持

2018-01-08 06:43聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

台北市警方在今天凌晨4點展開驅離行動，原本在休息的時代力量成員在接近4點時，突然似乎收到消息，立委黃國昌起身和同伴討論後，一行人開始站起來；當看到警方步行接近時，黃國昌等人拿起退回勞基法標語的長布條，高喊退回勞基法。

警方分兩列從左右包抄，左側的警察率先衝入帳篷內，警方口中不斷喊：「注意安全！」隨後等帳篷內的民眾收拾隨身物品後，以包圍方式，將帳篷內的人請到帳篷外面，等到帳篷內無人，警方立即拆掉帳篷；右側的警察則包圍拿布條的時力成員；這時大型警備車開到人群前開車門待命。

凌晨近百名警力將現場委員與聲援人士強制驅離，並拆除總統府前帳棚，立委黃國昌一度坐...
凌晨近百名警力將現場委員與聲援人士強制驅離，並拆除總統府前帳棚，立委黃國昌一度坐在警備車的車梯上與警方僵持。記者楊萬雲／攝影
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黃國昌則不斷遊走，一邊進入左側帳篷察看同伴狀況，一邊拿麥克風高喊：「撤回勞基法！」；當警方將靜坐民眾要送上警備車時，民眾與警方一度拉扯衝突，民眾要警察不要拉人，又指控警方性騷擾，警方則反控對方不要攻擊警方，場面一度緊張，黃國昌這時則衝到警備車前，隔著擋風玻璃察看警方拉人上車狀況，並不斷高喊：「撤回勞基法！」、「不要打人！」。

部分民眾情緒激動，一名女子在兩名警察包夾下被抓上警備車，女子不斷掙扎高喊：「不要碰我！」、「我是女生！走開！」、「我有律師！」。

大多數的民眾上車後，黃國昌被警方包圍，黃國昌先是拒絕上救護車，表示他要自己上車，他不會上救護車，他要和自己的同伴一起搭警備車；黃國昌要求自己走，他走到警備車門時，用雙手撐住車門兩側不進入，黃國昌指責警方表面上說得好聽，口口聲聲說為了他們的安全著想，但實際上說一套、做一套，還以為人民看不出來，更怒斥警方虛偽，質問到底是誰教警方這樣執法。

黃國昌撐住車門，高聲表示他不會為難現場值勤的員警，但他對於掌握權力的人，這樣糟蹋第一線的員警，教他們用這樣卑劣的執法方式，覺得非常非常的心寒。

警方一開始請黃國昌上車，但隨後又考量黃國昌身體健康，要黃國昌搭乘救護車，黃國昌不理警方，轉身就坐在警備車車門樓梯上與警方僵持，黃國昌一度向警方要麥克風，但警方不給；黃國昌坐在車梯上數分鐘後，轉身確認警備車上是否有人不舒服，是否要搭救護車，隨後離開警備車門。

警方再度邀請黃國昌上救護車，但黃國昌蹺由現場警方先確認現場的時力成員是否全部都被帶走，他要最後一個離開，警方確認後，黃國昌又找來賴姓助理，堅持要先處理現場物資，等到賴姓助理開車到現場載物資後，黃國昌拒絕上救護車，自行步行到台大醫院。

立委黃國昌一度坐在警備車的車梯上與警方僵持。記者廖炳棋／攝影
立委黃國昌一度坐在警備車的車梯上與警方僵持。記者廖炳棋／攝影
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台北市警方凌晨展開驅離動作。記者廖炳棋／攝影
台北市警方凌晨展開驅離動作。記者廖炳棋／攝影
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黃國昌救護車警察

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