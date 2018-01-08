時力靜坐事件 李茂生：最高潮是先撤離再謁見

2018-01-08 06:31 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



時代力量在總統府前禁食抗議勞基法修惡，台北市警局凌晨出動警力，將抗議民眾帶離現場。圖為時代力量立委徐永明（中）被警方帶離。記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

時代力量府前靜坐抗議勞基法修正案，昨晚稱，蔡英文總統希望他們撤離再溝通，遺憾靜坐抗議訴求無法達成。台大法律系教授李茂生在臉書表示，不論修法爭議，也不論大多數暴力與少數暴力的問題，從設拒馬創台北紫禁城、拆帳棚勞其筋骨苦其心志，到拒絕律師與護理師進入禁區面會挑戰法律與人道，在在顯示出政府舉措之不當。不過，最高潮的還是這個，「先撤離再謁見！」

李茂生說，他還有個小小的疑問。「為何這次不來個管束＋丟包？難道因為對象是立委？」

警方今天凌晨4點展開保護帶離動作，已將抗議民眾帶離現場。