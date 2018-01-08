親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞基法修法爭議
全台空汙嚴重化
藍綠各黨拚選戰
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

台灣絕食進化史：從不吃不喝、喝水到接力禁食

唐綺陽本週星座運勢：白羊有升官運 這2星座健康方面要當心！

時力靜坐事件 李茂生：最高潮是先撤離再謁見

2018-01-08 06:31聯合報 記者楊德宜╱即時報導

時代力量在總統府前禁食抗議勞基法修惡，台北市警局凌晨出動警力，將抗議民眾帶離現場...
時代力量在總統府前禁食抗議勞基法修惡，台北市警局凌晨出動警力，將抗議民眾帶離現場。圖為時代力量立委徐永明（中）被警方帶離。記者楊萬雲／攝影
分享

時代力量府前靜坐抗議勞基法修正案，昨晚稱，蔡英文總統希望他們撤離再溝通，遺憾靜坐抗議訴求無法達成。台大法律系教授李茂生臉書表示，不論修法爭議，也不論大多數暴力與少數暴力的問題，從設拒馬創台北紫禁城、拆帳棚勞其筋骨苦其心志，到拒絕律師與護理師進入禁區面會挑戰法律與人道，在在顯示出政府舉措之不當。不過，最高潮的還是這個，「先撤離再謁見！」

李茂生說，他還有個小小的疑問。「為何這次不來個管束＋丟包？難道因為對象是立委？」

警方今天凌晨4點展開保護帶離動作，已將抗議民眾帶離現場。

李茂生時代力量台大

相關新聞

時力府前靜坐被驅離 五立委前往台大就醫看診

2018-01-08 06:02

影／時力被驅離 黃國昌堵警備車門一度與警僵持

2018-01-08 06:43

時代力量被強制驅離結束抗議 控訴遭丟包象山

2018-01-08 07:04

時力反《勞基法》修惡靜坐 凌晨警強制驅離

2018-01-08 08:15

「目的讓蔡英文難看」 羅智強：黃國昌你演哪齣？

2018-01-08 06:42

時代力量凱道抗議 警方清晨強制驅離

2018-01-08 05:31

綠委駐守立院大門 「身心俱疲」

2018-01-08 00:46

國民黨攜時力 聯合作戰？

2018-01-08 00:39

拆時力帳篷 柯P：立委更要守法

2018-01-08 00:27

蔡總統回信洪慈庸 「大家坐下來協商」

2018-01-08 00:23

勞基法再戰 府院堅持「要往前走」

2018-01-08 00:17

蔡英文與時力溝通無效...勞基大鬥法 立院臨會延燒

2018-01-08 00:01

時力再搭帳篷 回應小英：先撤離再協商 做不到！

2018-01-07 23:21

時力立委靜坐抗議 警政署長赴凱道發暖暖包

2018-01-07 22:30

勞基法修法攻防 柯建銘籲理性協商

2018-01-07 22:23

蔡英文盼抗爭儘速落幕 洪耀福協調未果

2018-01-07 22:22

國民黨周五立院議場得而復失 曾永權今開會檢討撤守令

2018-01-07 21:33

洪慈庸寫信給總統要求為勞基法對話 蔡英文回信了

2018-01-07 21:28

勞團明起夜宿抗議勞基法 長期抗戰

2018-01-07 20:50

律師率眾空投物資 醫護隔拒馬替黃國昌量血糖

2018-01-07 20:12

修勞基法引反彈 鍾沛君：拒馬已是蔡政府「無期展覽」

2018-01-07 19:00

逾200位學者反勞基法修惡聯署 名單與聲明看過來

2018-01-07 18:58

時代力量感謝援助 強調「我們並沒有被孤立」

2018-01-07 18:49

律師團包圍介壽派出所 要求依法律見時代力量當事人

2018-01-07 18:46

黃安：黃國昌愛表演可來娛樂圈混 但混不過我

2018-01-07 18:33

警方拆遮雨棚 時力控告涉嫌傷害、強制等罪

2018-01-07 18:28

移工遊行 反對移工薪資與基本工資脫鉤

2018-01-07 18:12

柯P慰勤…南部警力北上支援陳抗 警：太扯了！

2018-01-07 17:14

時代力量提告警察強拆帳篷 律師：警方秀下限

2018-01-07 17:09

反勞基法修法 勞團：壓低勞動成本是飲鴆止渴

2018-01-07 17:00

影／本外勞薪資擬脫鉤 移工勞團聯手抗議

2018-01-07 16:26

翻臉無情、緩慢復健、渾身是戲 他幫「民國時」三黨點評

2018-01-07 15:57

移工遊行和時力抗議 北市500警因應

2018-01-07 14:54

淒風苦雨也不走 時力持續府前抗議勞基法修法

2018-01-07 14:11

移工遊行登場 反對與基本工資脫鉤

2018-01-07 14:02

破壞議場門鎖玻璃 林志嘉：盼立委自律

2018-01-07 13:32

移工遊行 反對與基本工資脫鉤

2018-01-07 13:29

周刊民調 過半贊成14休2

2018-01-07 13:29

藍拉小綠聯手？時力：尊重並考量

2018-01-07 13:29
看更多

熱門文章

洪慈庸寫信給總統要求為勞基法對話 蔡英文回信了

2018-01-07 21:28

西點軍校這項鑑測好難 求好心切的陸官生被送醫評估

2018-01-07 10:37

柯P慰勤…南部警力北上支援陳抗 警：太扯了！

2018-01-07 17:14

震撼！宜蘭縣員山鄉長江永和違反協議 決定參選縣長

2018-01-07 22:39

「國軍弟兄們上戰場囉」消遣軍方訓練點閱逼近60萬

2018-01-07 19:40

今周刊民調 過半民眾支持勞基法修法

2018-01-07 11:25

律師率眾空投物資 醫護隔拒馬替黃國昌量血糖

2018-01-07 20:12

翻臉無情、緩慢復健、渾身是戲 他幫「民國時」三黨點評

2018-01-07 15:57

時力府前靜坐被驅離 五立委前往台大就醫看診

2018-01-08 06:02

工頭闖入靜坐區嗆時力 黃國昌譏：警方故意放入

2018-01-07 11:13

「目的讓蔡英文難看」 羅智強：黃國昌你演哪齣？

2018-01-08 06:42

北部阿帕契固守灘頭 中部攻擊直升機群這樣編成

2018-01-07 11:52

時代力量提告警察強拆帳篷 律師：警方秀下限

2018-01-07 17:09

陸軍首批女戰車排長 下月完成裝甲分科訓

2018-01-07 10:37

時力再搭帳篷 回應小英：先撤離再協商 做不到！

2018-01-07 23:21

海巡署9千萬採購20架無人機 要有這樣的性能

2018-01-07 11:27

國民黨周五立院議場得而復失 曾永權今開會檢討撤守令

2018-01-07 21:33

時力靜坐事件 李茂生：最高潮是先撤離再謁見

2018-01-08 06:31

【即時短評】聽不見勞團、立委抗議 蔡英文曾這樣批馬英九

2018-01-07 11:49

黃安：黃國昌愛表演可來娛樂圈混 但混不過我

2018-01-07 18:33

民調太近 盧秀燕、江啟臣「延長加賽」

2018-01-07 23:11

戰力提升 OH-58D戰搜直升機作戰隊成軍

2018-01-07 13:26

林昶佐呼籲柯文哲拆拒馬 北市府冷回應

2018-01-07 11:58

時代力量被強制驅離結束抗議 控訴遭丟包象山

2018-01-08 07:04

【即時短評】聽不見勞團、立委抗議 蔡英文曾這樣批馬英九

2018-01-07 11:49

反勞基法修法 國民黨盼與時力聯合作戰

2018-01-07 11:29

淒風苦雨也不走 時力持續府前抗議勞基法修法

2018-01-07 14:11

逾200位學者反勞基法修惡聯署 名單與聲明看過來

2018-01-07 18:58

修勞基法引反彈 鍾沛君：拒馬已是蔡政府「無期展覽」

2018-01-07 19:00

修勞基法 國民黨推「過勞明信片網路產生器」

2018-01-07 12:17

時代力量凱道抗議 警方清晨強制驅離

2018-01-08 05:31

蔡英文與時力溝通無效...勞基大鬥法 立院臨會延燒

2018-01-08 00:01

陳金德喊出「全民調 懇請賜票」這招讓人笑著投票

2018-01-07 21:18

藍拉小綠聯手？時力：尊重並考量

2018-01-07 13:29

藍委找時力合作議題 徐永明打臉：不要刷存在感

2018-01-07 11:36

鎮所會惡鬥砍光預算...這座小鎮過年沒垃圾車

2018-01-07 11:00

影／時力被驅離 黃國昌堵警備車門一度與警僵持

2018-01-08 06:43

黃國昌隔著拒馬 簽署提告委任狀

2018-01-07 16:23

綠委駐守立院大門 「身心俱疲」

2018-01-08 00:46

移工遊行登場 反對與基本工資脫鉤

2018-01-07 14:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top