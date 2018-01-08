時力府前靜坐被驅離 五立委前往台大就醫看診

2018-01-08 06:02 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



時代力量府前靜坐抗議勞基法修正案，持續到今天凌晨4點時，台北市警察局展開驅離動作，警方由中正一警分局與大安警分局聯合出動，動用兩輛大型警備車與兩百多名警力，從介壽派出所步行至總統府前。

警方到場後，馬上以大聲公表示今天是上班日，基於市民用路需要，要維護交通秩序，加上立委禁食需人道考量，因此實施保護帶離動作；中正一警分局分局長隨即第7次舉牌，接著以優勢警力排成人牆，以包圍、分隔方式，將現場靜坐民眾分批送上大型警備車，成員有身體不適送台北醫學大學附設醫院治療，若沒有治療需要則送往象山捷運站放人下車，總計一車8男1女，另一車5女2男，合計10男6女被警方帶走，但無人就醫。

警方還安排數輛救護車在現場，提供黃國昌、徐永明等5名立委前往台大醫院救治；不過林昶佐和洪慈庸看到警方出現後，不願搭乘救護車，自行走到台大醫院掛急診，隨後兩人搭乘計程車離去；徐永明則因為身體虛弱，在警方協助與陪同下，搭乘救護車就醫；黃國昌則直到所有人離開後，在現場與警方僵持，黃國昌要求先讓他聯絡同伴處理現場物資，確認後才自行走到台大醫院，就醫後不久離去。

中正一警分局長廖材楨事後說明驅離狀況，對於市長柯文哲是否指示驅離，他只表示他是現場指揮官，所有警察同仁調動都是經由他的指揮。