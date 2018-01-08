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蔡英文與時力溝通無效...勞基大鬥法 立院臨會延燒

2018-01-08 00:01聯合報 記者許家瑜林河名劉宛琳／台北報導

立法院今天召開臨時會，勞基法再修正案爭議持續擴大。蔡英文總統昨天透過民進黨秘書長洪耀福居中協調，希望在周一上班日前能讓抗爭落幕，但時代力量仍堅持民進黨應退回勞基法，並要求蔡總統出面，讓協調無功而返。

時代力量在總統府前禁食抗議勞基法修惡，帳篷被強拆後，立委黃國昌（圖前）與徐永明（...
時代力量在總統府前禁食抗議勞基法修惡，帳篷被強拆後，立委黃國昌（圖前）與徐永明（圖前二）直接躺在雨中睡覺。 記者林伯東／攝影
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警方拆除帳篷 時力提告訴

時代力量在總統府前靜坐抗議已經超過五十個小時，昨天因警方拆除帳篷一事，時力請律師向警方提出告訴。台北市長柯文哲表示，對於府前抗爭且戰且走，但強調不能影響台北交通。據了解，民進黨政府一面與時力溝通，一面也做好恢復失序的必要準備。十多個勞團今天上午舉行開記者會後，也將開始夜宿立院抗議行動。使得立法院外狀況不斷，警力仍持續戒備。

民進黨團 輪班守候議場門口

儘管抗議聲不斷，但府院及民進黨團堅持勞基法再修法仍「要往前走」。根據民進黨團提案規畫，將民國一○七年度中央政府總預算案列為臨時會第一案，其次依序為勞基法修正草案、農田水利會組織通則修正草案、所得稅法修正草案、國家住宅及都市更新中心設置條例草案。民進黨仍希望在野黨能回到國會協商，但勞基法再修正進度不能受到影響。

為了防止在野黨祭出百案攻勢，民進黨團立委也輪班守候議場門口，形成另一波防堵線，而國民黨團則擔心重演一事不二議的奧步，將見機行事。國民黨團針對總預算案祭出修正案攻勢，也強調不排除與時力在法案有共識的部分聯合作戰，國民黨內也有檢討何以戰線失守的聲音。

蔡英文透過臉書 與時力對話

不過總統蔡英文昨天透過臉書與時力立委對話，並要求民進黨秘書長洪耀福出面協調，洪耀福昨稍晚表示，只要時力同意，蔡英文會邀請民進黨團與時力黨團見面，讓抗爭落幕。時力雖仍在府前抗爭，但揚言不會缺席朝野協商。

民進黨立委則冒著寒流死守立法院議場外，排班輪值， 民進黨立委吳思瑤（圖右）還把貓...
民進黨立委則冒著寒流死守立法院議場外，排班輪值， 民進黨立委吳思瑤（圖右）還把貓也帶來作伴。 記者胡經周／攝影
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十餘勞團今夜宿立院 籲停止修法

十多個勞團舉辦的「決戰勞基法，夜宿立法院」今天也將登場。勞團指出，今天早上九點舉行記者會後，將開始夜宿抗議行動，地點在立法院旁青島東路上。因不知道勞基法修法時程為何，這將會是一場長期抗戰，學者與勞團一致要求「執政黨應立即停止此一修法」。

反對勞基法修惡 連署勢力增

「反對勞基法修惡連署」至昨天中午為止，已有五十四所大學，共兩百一十九位學術工作者參與連署。其中包括了十八位法律學者、八位職業醫學與公衛研究領域學者、十二位中央研究院學者。連署聲明提出四點反對，包括反對休息日工時核實計算、反對提高加班時數上限、反對輪班間隔降為八小時、反對放寬七休一。

民進黨勞團立法院蔡英文時代力量

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