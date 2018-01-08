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勞基法再戰 府院堅持「要往前走」

2018-01-08 00:17聯合報 記者林河名／台北報導

時代力量立委昨晚持續在總統府前靜坐抗議，並在晚上搭起帳篷繼續夜宿。 記者余承翰／...
時代力量立委昨晚持續在總統府前靜坐抗議，並在晚上搭起帳篷繼續夜宿。 記者余承翰／攝影
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立法院臨時會今天繼續開會，朝野將上演攸關「一例一休再修正」的勞基法修正草案攻防戰。雖然國民黨團可能要求變更議程，時力訴求「撤回勞基法」，還有勞團揚言「夜宿立法院」，但府院及民進黨團仍堅持「要往前走」。民進黨團希望今天就可以開始協商勞基法修正草案，「時力若不來協商，是他們的事。」

今天院會將先宣讀民國一百零七年度中央政府總預算案審查報告，預計要宣讀九十分鐘左右，但該案還須交付朝野協商；隨後將處理勞基法修正草案，民進黨團已向立法院長蘇嘉全提出協商的要求。

勞團揚言抗爭，是否會成為修法的變數？民進黨團總召柯建銘昨天表示，「立法院哪一天沒有變數？」只要能正常開會，民進黨團會「見機行事」、「見招拆招」。

柯建銘也呼籲各黨團都坐下來協商，「時力若不來協商，是他們的事」。據了解，包括對修法有異議的民進黨立委林淑芬，也將參與蘇嘉全召集的黨團協商。

據指出，經過民進黨團內部多次溝通，以及行政院日前已公開表態支持民進黨團的輪班間隔修正動議，包括立委管碧玲已不反對修法。管碧玲認為，不論是明哲保身，或堅持理念要求百分之百輪班間隔十一小時，這兩個作法都是保送政院版，那才是真的失職；她已盡力而為，讓行政院接受修正動議，並把「特殊時間」入法，讓例外的頻率也受到管制。

柯建銘表示，從這些折衝及妥協，就可以看出行政部門與立法院黨團的努力，「立法院是合議制，不是比音量」。他也再度提醒時代力量，不要繼續「秀下限」。

雖然時力立委黃國昌等人在凱道要求蔡英文總統「出來面對」，但府院態度一致，前晚更是「同步」發出回應時力的新聞稿。總統府呼籲時力回到國會，針對修法的不同意見與各黨團充分交換意見，共同把這次修法工作做到最好，為勞工爭取最大利益。行政院則強調在四個不變及四個彈性原則下，「維護勞工的權益與安全，決心不變」。

民進黨立法院柯建銘時代力量蔡英文

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