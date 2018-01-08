國民黨攜時力 聯合作戰？

立法院臨時會今起開始處理「勞基法修正草案」，為防止意外發生，警方在立法院周邊架起層層拒馬戒備。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

民進黨立法院黨團希望在本周三將勞基法修正草案三讀通過，時代力量立委上周五開始夜宿凱道抗議，國民黨也結合勞團，發送過勞明信片給各政府機關與立委。國民黨團書記長林為洲還向時代力量喊話，希望能針對共識議題合作，時代力量黨團總召徐永明則說，雙方仍有基本價值的差異，時力將按照自己的策略進行，但會尊重跟考量國民黨的動作。

林為洲說，這次時代力量突襲占領議場，國民黨團不知情，本來已占好送案區的有利位置，被時代力量的行動打亂陣腳。他期盼雙方在有共識的議題與法案，可以聯合作戰。不過，國民黨團與時代力量互信基礎不足，目前只有彼此問一下，還不到會坐下來開誠布公談兩邊策略的階段。

徐永明表示，這些日子以來，有感覺到國民黨的改變，時力也不會像過去那樣跟國民黨對立。但雙方仍有基本價值的差異，例如時力搭配修定國訂假日法和基本工資法，國民黨不一定支持，時力還是會按照自己的策略進行，但會尊重跟考量國民黨的動作，希望林為洲不要只是說說，在那邊刷存在感。

國民黨也特別針對餐飲、百貨專櫃、超商店員、護理師等十大行業設計十款過勞明信片，鼓勵勞工將明信片發送國會、總統府、行政院，反映過勞心酸血淚。國民黨發言人黃健豪表示，既然民進黨政府「聽不到」民眾的聲音，就只好國民黨設計明信片讓大家用寫的、用寄的，用網路的力量，讓民進黨「看到」民眾的怒氣。

相較兩個黨團動作頻頻，外界質疑親民黨團似乎未有作為。對此，親民黨團總召李鴻鈞表示，從上周朝野協商他們就再三呼籲各黨團針對有爭議條文坐下好好溝通，但這幾天媒體目光都聚焦在總統府前，「其實該講的都講了，大概是我們太小黨」，這兩天都未接獲訪問來電。李認為，時力抗爭行為不僅無助於勞基法協商，反可能破壞在野黨團與民進黨團協商空間。