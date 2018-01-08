拆時力帳篷 柯P：立委更要守法

時代力量立院黨團在總統府前靜坐抗議勞基法再修法，時力助理們搭設第二頂帳篷時與警方拉扯，警方強行拆除代為保管。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

時代力量立委在府前靜坐抗議，並控告台北市警察局強拆帳篷行為；台北市警察局強調，警方已經六度舉牌警告，但時力仍在集會遊行禁制區搭棚，更疑有成員在網路號召民眾一同加入靜坐行列，警方才會依集會遊行法及警察職權行使法拆除帳篷並扣留保管。

台北市長柯文哲表示，尊重人民有陳抗的權利，不過還是要依法行事，陳抗需要申請，「特別是立法委員，你們立法更要遵法、守法」。

台北市警局表示，總統府前為遊行禁制區，警方不斷柔性勸導，但時力成員仍拒絕離去，昨天凌晨，時力成員又打算新搭帳篷，警方認為此舉「顯然恣意違法」，又有聲援民眾打算進入府前，警方才會決定強拆帳篷。

警方指出，總統府周遭已經實施交通管制，禁止人車通行，由於鋒面來襲，氣溫不斷下降，警方基於人道考量並預防危害發生，管制陳抗人員「只出不進」。

柯文哲及警政署長陳家欽，分別在昨天下午與晚間，前往介壽路派出所慰問值勤警員；時力成員從五日傍晚在府前靜坐，引起北市警局高度警備，當天就從鄰近的大安警分局、松山警分局、台北市刑大、保安大隊等單位調派數百名警力到場維安蒐證並待命，為避免意外狀況發生，還要求保二總隊派員到場支援。

由於昨天還有移工大遊行，因此前天台南市警察局派員北上支援；昨天包括駐守高雄的保五總隊，也都加派警力北上輪替待命，台北市警察局與各警分局不少人停休，估計三天下來至少已動用超過兩千名警察，不少警員在凱達格蘭大道看到在南部服務的同學都相當驚訝，直呼投入這麼多警力，真的是「太扯了！」

不過警政署澄清，調派南部警力北上，是因昨天的移工大遊行，原本預估人數為兩千人，加上遊行終點是凱達格蘭大道，警方才會調派警力北上支援，並非為了時代力量；台北市警察局也澄清，昨天動用五百名警力，分配在集會遊行路線及總統府、立法院、行政院、總統寓所等處所，但警察局並未說明還有多少預備警力待命使用。