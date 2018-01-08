蔡總統回信洪慈庸 「大家坐下來協商」

時力五日起赴總統府前靜坐抗議勞基法再修法，時力立委洪慈庸還給蔡英文總統寫了一封公開信，蔡總統昨晚透過臉書給洪慈庸回信，呼籲時力回到國會協商。蔡總統在信中表示，民進黨內對於勞基法修法的討論一直沒有停過，也一直在傾聽各方的意見，她從事政治的原則一直都是坐下來協商解決問題，希望臨時會大家可以坐下來協商，一起努力為勞基法修法尋求更好的結果。

不過時力昨晚表示，他們五位立委從五日晚間在總統府前禁食抗議，如今禁食超過四十六小時，蔡英文卻發信要求撤離，才肯坐下來好好談，對此時代力量表達不滿，仍堅持在原地繼續抗議。

時代力量立委昨晚持續在總統府前靜坐抗議，洪慈庸（右二）表示感謝蔡英文總統讀了她的信，但無法接受要他們先退出凱道的提議。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

昨晚洪耀福透過受訪透露，蔡英文主席考量警方已持續數日徹夜執勤，也有許多媒體辛苦守候，更考量到周一上班日可能造成的交通衝擊，因此昨天上午請他居間協調，盼能讓抗爭活動盡速落幕。

洪耀福表示，他分別致電時力立委林昶佐與洪慈庸，傳達蔡英文關心此事的態度，蔡英文希望時代力量可以結束抗爭，讓現場的員警、媒體及民眾可以盡快回去休息，如果時力立委，這樣大家就可以坐下來好好談，一起來努力為勞基法修法找出一個最佳的方案。洪耀福表示，本來希望透過這樣的安排，可以讓抗爭盡早落幕，但可惜未能和時代力量達成共識。

時代力量黨團總召徐永明表示，為了撤回勞基法修正草案，黨團希望和總統蔡英文親自見面說明，過程中蔡總統也有來電但因對方設下前提條件，最後黨團無法答應因此會面破局，也沒有機會見到小英對她完整說明理念。