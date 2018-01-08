綠委駐守立院大門 「身心俱疲」

2018-01-08 00:46 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ／台北報導



立法院臨時會將處理「勞基法修正草案」，民進黨立委連日以來在議場輪班守門，一位綠委說，大夜班要忍受刺骨強風，還得應付蠢蠢欲動的蚊子大軍，連補眠都很耗神。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

民進黨立法院黨團力拚本周三勞基法修正草案三讀通過，為搶今晨優先送案，民進黨團立委輪班在議場大門駐守，也規劃在今晨六點甲動卡位，封鎖在野黨團機會。不過台北市近日強風豪雨不斷，有綠委表示，晚上不僅睡不安穩，還有蚊子偷襲吸血，輪值期間又兼顧自己行程，只能用「身心俱疲」形容。

也有委員笑說，目前已進入「被進入餵食狀態」，三餐均由黨團包辦。民進黨團幹事長劉櫂豪表示，輪班時段一共分成三梯，從早上八點開始每八個鐘頭輪班一次，一次大約十人，大夜班全由男立委輪值。為了長期應戰，許多委員自備躺椅、座椅擺放議場門前。

不過這幾天台北市連日強風豪雨，劉櫂豪坦言，議場大門空曠寒風刺骨，夜裡很難入眠，但他認為再辛苦也比不過牆外的員警，「立委表達意見方式多元，不需要用勞師動眾方式抗爭」。

民進黨立委江永昌則說，輪值期間每個委員的身心都非常疲倦，白天輪值雖然可回家洗澡睡覺，但無法兼顧日間行程，大夜班則要忍受刺骨強風，還得應付蠢蠢欲動的蚊子大軍，如此環境下連補眠都很耗神。不過黨團同事都很有愛，除了黨團準備三餐之外，很多委員值班時都會順便帶點心、零嘴分送大家，甚至還有人帶臭豆腐慰問，一些不在場委員知道消息後還在內部群組發文「留一份給我」，可說是進入「被餵食狀態」。