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時力再搭帳篷 回應小英：先撤離再協商 做不到！

2018-01-07 23:21聯合報 記者林孟潔╱即時報導

時代力量立委為勞基法修惡在總統府前靜坐抗議，今天凌晨帳篷被警方強制拆除，但晚間民眾隔著拒馬「空投」暖暖包、外套、食物、帳篷等物資，時力立委與群眾們近20人再度在凱道重搭5頂帳篷，準備度過漫漫長夜。時代力量今晚開記者會指出，希望和蔡英文總統會面溝通勞基法修法的疑慮，但蔡英文希望他們先撤離再溝通，「很遺憾我們沒辦法做到」，表示這次靜坐抗議訴求無法達成。

洪慈庸在記者會上表示，這次訴求希望和蔡英文見面說明對勞基法的疑慮和看法，但這次訴求沒有達成。她說，和蔡英文確實通過電話，希望為勞基法修法能凝聚最大共識，希望大家好好協商，他們也跟蔡英文表達希望好好坐下來溝通，因為勞基法修法關乎蔡選舉時的政見，希望好好來談，但因為蔡希望他們先撤離這裡，很遺憾他們無法做到。

徐永明說，蔡英文總統說承諾離開這邊才能有會面，他們沒辦法接受，他們沒辦法在見面前先撤離。黃國昌則說，雖然很多人說他們被孤立，但很多民眾空投物資，還隔著鐵絲網做健檢，這在台北市很難想像，但他們一定會堅持下去。

另外，今晚有一男一女企圖翻牆進入凱道，管制區內還有2人接應，被警方發現後帶離管制區，黃國昌向警方關心此事，他說，所長反而關心他臉色蒼白、氣色很差，希望他保重身體，好好回去休息，但他覺得情何以堪，「所長關心我的身體關心到把遮雨棚拆了，讓我在雨裡睡那麼久」。

時代力量在凱道重新搭帳篷。記者林孟潔／攝影
時代力量在凱道重新搭帳篷。記者林孟潔／攝影
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時代力量今晚開記者會。記者林孟潔／攝影
時代力量今晚開記者會。記者林孟潔／攝影
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時代力量在凱道重新搭帳篷。記者林孟潔／攝影
時代力量在凱道重新搭帳篷。記者林孟潔／攝影
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【中央社台北7日電】

時代力量立委洪慈庸等人今天晚間在總統府前禁食靜坐現場表示，沒辦法接受跟總統蔡英文見面前必須先撤離凱道，這是不可能的。

洪慈庸表示，「給蔡英文總統的一封公開信」，謝謝蔡總統看到，也謝謝總統的努力，希望大家能夠尋求勞基法修法的最大共識，但是親自向蔡總統說明的機會沒有成功，是因為有設下一些前提條件，經時代力量黨團討論後，沒有辦法同意。

她說，非常遺憾沒有機會親自見蔡總統，向總統完整說明。

洪慈庸指出，因為種種條件和一些前提，最後沒辦法和總統見面。主要原因是「蔡總統希望我們先撤離凱道，很遺憾」。

徐永明說，承諾離開凱道才能和總統會面，這個「前提」沒辦法接受。時代力量沒辦法接受跟總統見面前必須先撤離凱道，這是不可能的。

徐永明表示，洪慈庸與蔡總統的互動有與黨團幹部討論，過程黨團也知情。

蔡英文時代力量黃國昌洪慈庸徐永明

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