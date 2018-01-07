勞團明夜宿立院 北市警將出動600名警力維安

2018-01-07 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



立法院臨時會開議，預計將從星期一開始審查勞基法修正案，五一行動聯盟將從明天8日到10日，在立法院旁的青島東路、鎮江街口，舉辦「撤回惡法，夜宿立院」抗議活動，並規劃8、9日夜宿立法院抗議修法。

台北市警察局晚間指出，警方尊重民眾集會遊行表達意見自由，但應該遵守法令；因應立法院臨時會開議，為嚴防部分不理性群眾不滿勞基法修正，企圖包圍立法院各出入口，阻撓所有要進入立法院內的立法委員、職員及官員，又以圍堵、推擠等方式，實施暴力、違法脫序行為，警察局將規劃600名警力，加強立法院周邊安全維護及建立安全走廊，確保委員進出安全。