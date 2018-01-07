破壞議場門鎖玻璃 林志嘉：盼立委自律

2018-01-07 13:32 中央社 台北7日電



立法院秘書長林志嘉今天說，立法院議場遭破壞的門鎖及門上的玻璃都已在第一時間修復，也換成更為堅固、不易被敲碎的強化玻璃，他希望立委們能自律，不要破壞公物。

時代力量5位立法委員為反對勞動基準法修法，5日破壞了立法院議場門上的玻璃，用鐵鏈將自己反鎖在議場內。

林志嘉今天向中央社記者表示，過去立委在議場抗爭時，會去破壞麥克風，而這次是議場的門鎖以及門上的玻璃遭到破壞，程度上有所不同，所以他們也在思考要如何處理，不過這部分需要與各黨團取得共識。

至於是否要求賠償，林志嘉說，他們的原則是趕快修復，沒有討論賠償問題，但會在適當時間請大家一起來討論。