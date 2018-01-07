藍拉小綠聯手？時力：尊重並考量

時代力量黨團在總統府前靜坐禁食抗議勞基法再修法，今天凌晨約0點10分時代力量帳篷遭警方強行拆除代為保管後，立委黃國昌（右）與徐永明（中）憤而直接躺在雨中睡覺。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

民進黨立法院黨團希望1月10日勞基法修正草案三讀通過，時代力量立委周五開始夜宿凱道抗議。國民黨立法院黨團也結合勞團，發送過勞明信片給各政府機關與立委。國民黨團書記長林為洲表示，希望與時力聯合戰力，針對有共識議題合作。時代力量黨團總召徐永明表示，有感覺到國民黨的改變，會尊重並考量國民黨的動作。

林為洲說，這次時代力量突襲占領議場，國民黨團不知情，本來已經占好送案區的有利位置，被時代力量的行動打亂陣腳。他期盼雙方在有共識的議題與法案，可以聯合作戰。不過，國民黨團與時代力量互信基礎不足，目前只有彼此問一下，還不到會坐下來開誠布公談兩邊策略的階段。

徐永明表示，這些日子以來，有感覺到國民黨的改變，時力也不會像過去那樣跟國民黨對立。但雙方仍有基本價值的差異，例如時力搭配修定國訂假日法和基本工資法，國民黨不一定支持，時力還是會按照自己的策略進行，但會尊重跟考量國民黨的動作，希望林為洲不要只是說說，刷存在感。

林為洲說，國民黨團準備提出勞基法修正動議，運用冗長發言，爭取多一點時間與空間，讓外界更了解黨團的立場，即便最後還是會被民進黨強行表決、停止討論或是架離，黨團仍堅決反對放寬七休一，以及間隔11小時改8小時的修法。

國民黨政策會製作的過勞明信片，發送給各界書寫，之後會寄送至民進黨黨部、功德院（行政院）、勞動部、立法院各委員辦公室。國民黨文傳會新媒體部同步提供過勞明信片網路產生器，方便上網參與。

國民黨發言人李明賢表示，由於民進黨要在周三前三讀勞基法修正草案，國民黨會持續透過實質的動作及網路上的宣傳給勞團與勞工朋友後援，兩方分進合擊。