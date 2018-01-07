冷眼集／刺骨寒風 叫不醒無嘴貓

2018-01-07 13:29 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 劉宛琳



時代力量抗議勞基法修法案，持續在總統府前禁食抗議，時力五位立委黃國昌(中)、徐永明(右二)、林昶佐(左一)、洪慈庸(右一)、高潞．以用(左二)舉行記者會，指警方強拆帳篷是違法的行為。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

一例一休修法爭議不斷，勞團數次發動抗爭，時代力量立委也在大雨中禁食抗議，要求撤回勞基法修正草案，曾經帶領體制外抗爭的蔡英文進入總統府後，絲毫見不到與異議團體的對話，只說了些言不及義的空話。蔡英文曾經諷刺前總統馬英九說，人民的聲音到凱道就停住了，如今蔡英文對於勞工的不滿，照樣充耳不聞，耳聾了。

蔡英文對於勞基法修法爭議的態度，在去年年終記者會時，蔡英文希望以協商方式，談出一個大家可以共同接受的方法。我們所看見的情況是，民進黨願意談嗎？這一年半來，經歷了多少爭議法案，民進黨立委很少願意讓步，強硬的態度被人諷刺是法案戰車，用人數優勢碾壓立法院的議事，對於其他的反對意見，置若罔聞。

民進黨立委在立法院的協商，都只是有口惠，而沒有實惠。表面上開放時間討論，實際上，任何關鍵條文，絲毫不願意退讓，民進黨立委的霸道態度，每每造成協商破局，然後把責任推給在野黨立委。

如果立法院有協商的空間，民進黨願意以事緩則圓的態度，面對勞基法修正草案，時代力量立委又何必在雨天濕冷的天候下，在總統府前凱道上大演苦情戲碼。

國民黨身為主要反對黨，原本要搶占領議場送案區，卻半途而廢，時代力量兩次杯葛勞基法，時代力量立委徐永明一人硬撐9小時，這次街頭抗議也持續了50小時，國民黨立委人多，卻很少能有讓人感動的抗爭場面，多半是講大話在先，不能堅持立場，讓人看破手腳。民進黨立委的人數優勢，大家都知道，民間期待的是看到國民黨立委拿出反對黨監督政府的真實態度與力量，而不是成天抱怨我們人少，表決一定輸，然後就跑掉了。

民進黨政府面對凱道上的抗爭，除了封路、拆帳篷外，蔡英文沒有任何有關勞基法修法的回應，蔡英文心中最軟得那一塊，好像消失了。如果有一天民進黨又被民意趕回街頭的時候，那時還會有人民願意跟民進黨站在一起嗎？