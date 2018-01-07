反勞基修法抗爭兵分凱道與立院 恐遍地烽火

時代力量黨團在總統府前靜坐禁食抗議勞基法再修法，今天凌晨時代力量帳篷遭警方強行拆除代為保管。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

勞團夜宿立院行動升溫 國民黨團聲援

為表達反對勞基法修法的立場，勞團舉行撤回惡法夜宿立院行動，明天晚上7時號召民眾夜宿立法院旁青島東路鎮江街口。國民黨立法院黨團除了在立法院抗爭，也將聲援勞團。加上在總統府前禁食抗爭的時代力量立委，本周勞基法修法恐遍地烽火。

發起夜宿立法院的勞團指出，勞基法修法在立法院委員會沒有詳細討論，就包裹送出，即使上萬勞工上街頭，有民眾自發在台北市游擊抗議，仍不見行政院、總統府、民進黨團有任何檢討的意思。勞團發起夜宿行動，向立法院施壓，要求民進黨立委切勿遵循黨意，應撤案重新討論修法。

帳篷深夜遭警拆除後，時力立委黃國昌（前）與徐永明（前二）憤而直接躺在雨中睡覺。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

時力帳篷被拆 夜躺雨中抗議

時代力量黨團五位立委和助理在總統府前靜坐，警方凌晨第六度舉牌制止，立委與群眾在總統府前禁制區違反集會遊行法，警方也將帳篷拆除，宣稱是代為保管，現場仍留一頂帳篷及簡易帳，黃國昌與徐永明為了表達不滿，兩人躺在馬路上淋雨，抗議警方搶帳篷。

凌晨2時許，警方以違反道路交通管理處罰條例，前往開立違規罰單，黃國昌不予以理會，拒簽拒收，他原本躺在馬路上淋雨，近清晨5時許轉移至帳棚內，繼續抗議。

黃國昌今天在臉書貼文諷刺，政府的溫暖提醒，都只是攝影機前的官話，深夜無人後，就搶走遮雨棚，不走，就讓你躺在雨中睡；還是不走，就開始禁送乾衣物。

張景森貼文反擊時力：分割民進黨的支持者

行政院政務委員張景森則臉書貼文反擊，指時力應該先關心助理及黨工有沒有因抗議而超時工作。要是黃國昌做不到，很多中小企業可能也做不到，可見工作制度的彈性是有必要的，否則像時代力量這樣的中小企業，根本無法運作，甚至生存。時代力量的政治策略，就是要用激進的訴求，分割民進黨的支持者，再談下去結果還是一樣。