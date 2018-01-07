修勞基法 國民黨推「過勞明信片網路產生器」

2018-01-07 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



為因應明天立法院將審議的勞基法法案，國民黨開「10大過勞產業，明信片滿天飛」記者會，推出「過勞明信片」以及「過勞明信片網路產生器」。圖／國民黨中央提供 分享 facebook 為因應明天立法院將審議的勞基法法案，國民黨開「10大過勞產業，明信片滿天飛」記者會，推出「過勞明信片」以及「過勞明信片網路產生器」，並邀請勞團及工會代表出席發言。明信片放置在國民黨中央、地方黨部及民代辦公室，鼓勵民眾踴躍前往索取，書寫完寄送至民進黨黨部、功德院（指行政院）、勞動部、立法院各委員辦公室。

國民黨發言人黃健豪表示，此明信片由國民黨政策會設計製作，過訪談十大易過勞行業代表，調查出各行業因修法所受之影響，包含餐飲業、客運司機、百貨專櫃、工程師、貨運司機、作業員、保全、護理師、超商店員及媒體業等；探討層面從新版勞基法上路後的超時工作、過勞對身體健康危害、乃至勞資和諧爭議等問題，隨各職業特性呈現於設計當中。

黃健豪說，國民黨預計將明信片發送給各界勞工團體與自發性社團，立院審查勞基法當週，藍綠立委都將陸續收到民眾反映過勞心酸血淚的明信片。

國民黨文傳會新媒體部同步提供「過勞明信片網路產生器」，讓廣大的勞工朋友們方便參與。實體明信片將提供充足數量，放置於中央、各地方黨部及黨籍民代辦公室，鼓勵民眾踴躍前往索取，書寫完寄送至民進黨黨部、功德院、勞動部、立法院各委員辦公室。

護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，面臨輪班間隔風險，其實是嚴重危害病人的安全，因為護理人員在還沒有享受到輪班間隔11小時的時候，常常輪班上大夜接白班，還要靠安眠藥才能睡著，根本沒辦法好好休息及擁有自己的家庭生活；而交班時原本就會延遲1、2個小時，加上交通時間，一天睡覺時間不到4小時，難道還要讓護理人員過勞駕駛嗎？

台灣保全業產業公會秘書長羅添福說，保全業受勞基法84-1條限制，工時特別長，保全業1個月上班288小時，又是一個蘿蔔一個坑，幾乎沒有人可以代班。而且近5年來過勞死是第一名，保全只占就業人口不到1%，但過勞死就占1/4；羅添福強調，超時是保全業最可惡的地方，民進黨修法應該要廢除84-1條。

台灣保全業產業公會秘書長羅添福諷刺說，這次修法，保全業過勞死就不會是第一名了，要感謝賴清德不會讓保全業過勞死保持第一名。