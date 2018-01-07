林昶佐呼籲柯文哲拆拒馬 北市府冷回應

2018-01-07 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



時力立委林昶佐今在臉書上向台北市長柯文哲、警政署長陳家欽隔空喊話，呼籲縮小這完全沒有必要的管制範圍，還給市民自由。圖／擷取自林昶佐臉書 分享 facebook 不滿民進黨勞基法修法，時代力量從5日起於總統府前禁食抗議至今，警方則派超過兩百警員、大批拒馬封鎖周邊交通、管制人員進出，有學者痛批「什麼時候開始我們也慢慢走向鐵幕國家？」

為此，時力立委林昶佐今在臉書上向台北市長柯文哲、警政署長陳家欽隔空喊話，呼籲縮小這完全沒有必要的管制範圍，還給市民自由。

林昶佐表示，待在這裡已經超過37小時，周日的早上，有些市民還沒起床，有些市民準備上工做生意。一整晚，看著拒馬和蛇籠，自己心中滿是焦慮和疑惑。

林昶佐說，被警方隔離，不准人民加入的一個帳篷、十幾名夥伴，靜靜的在這裡表達訴求；同時，警方卻用不成比例、長達三四公里無邊無際的管制區，來影響市民的生活與交通，並讓政府在面對人民集會遊行的處理方式，留下至為負面的紀錄。

林昶佐表示，懇請柯文哲市長、陳家欽署長，台北市政府及內政部警政署，縮小現在的管制範圍，還給市民們自由移動、做生意以及享受珍貴休假的權利。國家機器，或許能隔離五名時代力量的立委，或許能一意孤行讓勞基法強渡關山。但做為中正萬華的立法委員，懇請柯市長、陳署長，請縮小這完全沒有必要的管制範圍，還給市民自由。

對於林昶佐的呼籲，台北市政府發言人劉奕霆表示，市警局對於禁制區封鎖範圍皆有對外說明，因總統府為集會遊行法公告之集會遊行禁制區，範圍北起衡陽路以南；東至公園路以西；南沿愛國西路以北；西迄中華路延平南路以東之區域，市警局仍將依法行政。