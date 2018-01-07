短評／聽不見勞團、立委抗議 蔡英文曾這樣批馬英九

2018-01-07 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



時代力量抗議勞基法修法，持續在總統府前禁食抗議，時代力量5位立委上午在現場開記者會。記者黃義書／攝影 分享 facebook 一例一休修法爭議烽火蔓延，勞團數次發動抗爭，時代力量立委也兵臨城下，在大雨中禁食抗議要求撤回勞基法修法，但曾經帶領體制外抗爭的蔡英文進入總統府後，卻只說協商要好好談出一個大家可以接受的方法，就從此禁聲。蔡總統前年才諷刺前總統馬英九，「人民的聲音到凱道就停住了」，如今自己也耳聾了嗎？

蔡英文總統在去年年終記者會時說：「或許這次修法有很多不同意見，造成很多人對我們不諒解，不過這個法現在還在立法院協商當中，希望後續協商可以好好坐下來談，談出一個大家可以共同接受的方法，如果只是對抗的話，我們最後產出來的立法，就不會是一個最符合大家共同期待的立法。」

但根本的問題是，民進黨願意談嗎？這一年半來經歷了多少爭議法案，民進黨幾乎都是鐵板一塊，多次協商都僅是表面給時間討論，但實際在關鍵條文上卻一點也不願意退讓，最後協商破局，又把責任推給在野黨。

對抗一定是最不得已的一條路，如果有可以談的空間，民進黨願意事緩則圓來處理勞基法，為什麼還讓時代力量有理由走出立法院，在總統府面前上演濕身秀？

國民黨做為最大反對黨，原本預計占領議場搶送案區，卻半途而廢，還反指時代力量的突襲亂了他們原本的計畫，但時代力量兩次重大杯葛，除了徐永明一人杯葛9小時外，這次的街頭抗議也持續了50小時，相較國民黨多次占領主席台失敗，時代力量被批作秀至少也是做好做滿，比國民黨成功。

時代力量跟民進黨一樣，都是從街頭運動起家，但這次被迫從體制內走入體制外，重回街頭，在大雨中訴求撤回勞基法，不過蔡政府除了封路、拆帳篷外，蔡英文自己完全零回應，當哪一天民進黨被民意從體制內淘汰到體制外的時候，還有人民願意跟民進黨站在一起嗎？