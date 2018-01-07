洪孟楷：博愛特區搞得像是戒嚴時代

2018-01-07 06:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



國民黨發言人洪孟楷在臉書表示，最會溝通的蔡英文政府，最近將整個博愛特區搞得像是戒嚴時代，層層的蛇籠與拒馬變成了「台灣最美麗的風景」。