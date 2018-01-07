淋雨受不了！時力深夜搭帳篷 警方第6度舉牌並拆除保管

時代力量黨團在總統府前靜坐禁食抗議勞基法再修法已超過24小時，似乎受不了吹風受寒，今凌晨約0點10分時代力量助理團疑似要再搬運、搭設第二頂帳篷進入「靜坐區」，遭警方勸阻，連原本的帳篷一併拆除保管，並第六度舉牌「制止」黃國昌等人行為。

時代力量黨團五位立委和助理群在低溫、大雨中靜坐挨餓，一旁的警察同樣整日吹風受寒。中正一警方從前晚起持續柔性勸導、關懷至少十餘次，希望委員們自行離去，避免失溫。

據了解，群眾今0點10分在總統府前搬運「偷渡」第二頂帳篷，正在搭帳棚之際，遭警方上前勸阻制止，立委黃國昌等人便與警方發生爭執，中正一分局0點16分第六度舉牌「制止」立委與群眾在府前禁制區的違反集會行為，16分將偷渡帳篷及今早搭設的帳篷（共兩頂）一併拆除代為保管。