杯葛勞基法 時力：政黨立場不同是常態

2018-01-07 00:45 中央社 台北6日電



時代力量立委5日晚間在總統府前抗議勞基法修法，6日上午持續抗爭，時代力量立委徐永明（中）將自己和帳篷鎖在一起，與群眾手勾手護帳篷，警民對峙中。 中央社 分享 facebook 時代力量大動作杯葛勞基法修法，與民進黨的關係走向備受矚目，時代力量黨團總召集人徐永明表示，兩黨政策差異不是現在才發生，時力作為在野黨，會堅持立場，未來還是有機會再合作。

時代力量不滿民進黨勞基法修法版本，5日拿鎖鏈封鎖立法院議場未果後，轉往總統府前禁食抗議至今。民進黨立法院黨團書記長何欣純表示，執政黨願意給勞基法協商空間，但時力卻用不理性方式杯葛，很多綠委不以為然。民進黨立委李俊俋說，大動作杯葛，當然會與民進黨越來越遠。

時代力量立法院黨團總召集人徐永明晚間在抗議現場接受中央社記者訪問時表示，時力與民進黨在政策上的差異不是現在才發生，過去在公職人員選舉罷免法、公民投票法、甚至促進轉型正義條例上都有差異，這是很正常的現象，畢竟是不同政黨，價值也有不同。

他強調，民進黨執政後可能有些妥協的需要，但時力作為在野黨，會採取堅持的立場，這是常態，未來若有價值觀共同的部分，兩黨還是會再合作。

徐永明指出，從時力的角度而言，關於勞基法，上次修法時民進黨說是最好的版本，因此現在時力會有疑慮，過去大家可能會認為民進黨與時力是大綠小綠，但他認為政黨間的競爭是常態，也是好事。

至於兩黨關係是否走上決裂，徐永明說，未來在地方選舉一定會有競爭關係，這是政黨間常態的競合。

對於民進黨立委對時力大動作杯葛勞基法不以為然，徐永明說，時力這次杯葛議事的手段，民進黨不用覺得奇怪，因為過去民進黨也用了非常多占領議場的方式，不需要質疑時力的作法。

他說，總統作為民選總統，應該回歸民意，有能力對行政院的決策、甚至立院的方式做出調整，這也是為什麼時力選在總統府前禁食表達訴求；他希望抗議會持續下去，時力會努力克服氣溫下降與帳篷數很少等客觀上的困難。