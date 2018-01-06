回應時力凱道禁食 行政院：維護勞工權益決心不變

2018-01-06 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



為反對立法院臨時會處理「勞動基準法」修法，時代力量黨團昨天在議場內杯葛遭突圍後，隨即轉戰總統府前凱達格蘭大道靜坐禁食抗議。行政院政務委員兼發言人徐國勇晚間強調，有關「勞基法」修正草案，行政院在4個不變及4個彈性原則下，維護勞工的權益與安全，決心不變。

針對「勞基法」第34條輪班的爭議，徐國勇指出，政院版輪班間隔從來、也沒有自11小時全面調降到8小時。再者，行政把關的修正文字入法，未來更能嚴格界定適用例外的要件，甚至附加適用例外的期限、頻率的條件也更加嚴格，例外絕對不會變成原則。

徐國勇說，輪班間隔的例外，不是為了雇主經營上的便利，而是為天災、事變、突發狀況等特殊原因發生時（如氣爆、塵暴、地震），讓相關生產活動和公共服務能適當的應變。「輪班間隔規定只適用輪班制，例外就是例外，不會變成原則。」

至於第36條有關例假規定的修正，徐國勇表示，行政院堅持「週休二日」的原則不變，絕非全面放寬讓所有事業單位均得調整例假，僅允許「時間特殊」、「地點特殊」、「性質特殊」及「狀況特殊」等4類特定情況，在經過中央目的事業主管機關同意及中央主管機關指定後始得為之。

對於時代力量黨團在總統府前表達訴求，徐國勇也說，近日北部地區氣溫下降且下雨，盼時力黨團保重身體並回到議場，用理性討論來化解誤解，並在議堂上對話，以實際理解此次「勞基法」修正的內容。