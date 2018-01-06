時力大動作杯葛 綠委：與民進黨越來越遠

2018-01-06 20:29 中央社 台北6日電



民進黨立委何欣純（左）曾在立法院發言台與時代力量立委徐永明（右）相互推擠言詞交鋒。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨團書記長何欣純今天表示，執政黨願意給勞基法協商空間，但時代力量卻用不理性方式杯葛，很多綠委不以為然。民進黨立委李俊俋說，大動作杯葛，當然會與民進黨越來越遠。

外界多以大綠、小綠來稱呼民進黨與時代力量，兩黨在立法院曾攜手合作不當黨產條例等多項議題，但隨著時代力量多次在立法院批評民進黨，在法案審查上也有摩擦，民進黨立委管碧玲日前就曾表示，民進黨時代力量與民進黨到底還是不是大綠和小綠？對兩黨都是要探究的課題。

此次立法院審查勞動基準法部分條文修正草案，時代力量對於民進黨抨擊猛烈，甚至採取大動作杯葛手段，時代力量立委昨天拿鎖鏈封鎖立法院議場未果後，轉往總統府前禁食抗議至今，兩黨究竟是敵是友，也引發討論。

李俊俋在接受中央社記者訪問時表示，在立法院各政黨針對不同議題有不同立場，彼此競合很正常。但這會期以來，時代力量在勞基法、公投法等其他法案，幾乎都與民進黨不一致，現在又大動作的杯葛，當然會跟民進黨越來越遠。

他說，政黨對於政策應提出自己的論述，而不是一昧批評執政黨做的都是錯的，政策怎麼樣，民眾自己會有判斷。

民進黨立法院黨團書記長何欣純告訴中央社記者，未來兩黨是否還有合作空間，還要看黨內的共識，但目前來看，兩黨的關係是不太好，很多民進黨立委對時代力量的作為都很不以為然。

她說，針對勞基法，執政黨願意給予協商的空間，但時代力量卻用這樣不理性的方式杯葛，人民都看在眼裡。

民進黨團幹事長劉櫂豪告訴中央社記者，民進黨跟時代力量都是獨立的政黨，而每個政黨都各有立場，本就會視議題來合縱連橫，但應在理性問政的架構下來進行自己論述，不宜用破壞立法院公物的方式來遂行自己的訴求。

他說，真正決定法案的地方在立法院，如果時代力量真的想要表達立場，回到立院討論才是好的方式。