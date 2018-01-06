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時力靜坐達24小時 雷射光照總統府抗議

2018-01-06 19:40聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

時代力量立委持續在凱達格蘭大道靜坐達24小時，晚間在總統府牆上用雷射光打上「退回勞基法」等字，持續表達抗議的決心。

時代力量立委持續在凱達格蘭大道靜坐達24小時，晚間在總統府牆上用雷射光打上「退回...
時代力量立委持續在凱達格蘭大道靜坐達24小時，晚間在總統府牆上用雷射光打上「退回勞基法」等字。記者余承翰/攝影
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時代力量立委持續在凱達格蘭大道靜坐達24小時，晚間在總統府牆上用雷射光打上「退回...
時代力量立委持續在凱達格蘭大道靜坐達24小時，晚間在總統府牆上用雷射光打上「退回勞基法」等字。記者余承翰/攝影
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時代力量立委持續在凱達格蘭大道靜坐達24小時，晚間在總統府牆上用雷射光打上「退回勞基法」等字。記者余承翰/攝影
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時代力量立委持續在凱達格蘭大道靜坐達24小時，警察晚間舉牌提醒他們已經違法，並注...
時代力量立委持續在凱達格蘭大道靜坐達24小時，警察晚間舉牌提醒他們已經違法，並注意天冷保暖。記者余承翰/攝影
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時代力量立委持續在凱達格蘭大道靜坐達24小時，晚間在總統府牆上用雷射光打上「退回...
時代力量立委持續在凱達格蘭大道靜坐達24小時，晚間在總統府牆上用雷射光打上「退回勞基法」等字。記者余承翰/攝影
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