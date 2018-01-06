反勞基法修惡 洪慈庸寫信給蔡英文盼親自對話

2018-01-06 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



時代力量立委林昶佐（左起）、洪慈庸、黃國昌、徐永明、高路以用等黨籍立委在總統府前抗議，要求撤回勞基法。聯合報系記者王騰毅／攝影 分享 facebook 時代力量五位立委為抗議勞基法再修法，目前已在總統府前禁食超過24小時，立委洪慈庸稍早寫了一封信給蔡英文總統，希望得到府方正面對應。洪慈庸說，台灣期待的不是讓「例外」入法正常化，而是一部更進步、更能保護勞工的法律，並要求與蔡總統直接對話。

信中指出，天色漸暗，時代力量在總統府前靜坐禁食已經24個小時。少少的十幾人在凱道上，其他希望發聲的人都被擋在數公里之外。此刻離蔡總統最近的人是他們，所以，他們必須繼續等待，「期盼針對此次勞動基準法修正案，和您有更多對話。」

洪慈庸說，勞基法不只是前次修法施行不到一年就要再修；第36條開放七休一放寬為十四休二的可能性、第34條使輪班間隔可能由11小縮短為8小時，更引起社會各界疑慮。大家的擔心不是沒有理由，2016年台灣平均總工時仍高達2034小時，位居全球第六，過勞爭議單在2017年就層出不窮。即便政府拍胸脯保證「雙重把關」，依然無法緩解「工時過高、休息過少」情形加劇的疑慮。

洪慈庸說，台灣期待的不是讓「例外」入法正常化，而是一部更進步、更能保護勞工的法律。還記得2016總統大選時，蔡總統提出的勞動政策主張，第一項就是「縮短勞工的年總工時」，且強調「勞工不應該只被當成經濟生產要素，而應該被以一個完整的人，一位社會公民來對待。」這些也是時代力量和蔡總統共同相信的。

洪慈庸說，她願意相信蔡總統沒有放棄這些理念。政府是民主的，便能為民意保留彈性；政府是靈活的，便有機會轉圜法案修惡的境地。她想透過這封信，傳達時代力量希望蔡總統能給一個機會，讓他們主動向蔡總統報告此次勞基法修正案引發的疑慮、爭議，以及社會的期待，「小英總統，我們會持續在總統府前和平表達訴求，靜待您的回應。」