抗議修法 洪慈庸跟小英說：離您最近的 便是我們了

2018-01-06 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



時代力量立委林昶佐（前排左起）、洪慈庸、黃國昌、徐永明、高路以用等黨籍立委在總統府前靜坐抗議，要求撤回勞基法。記者王騰毅／攝影 分享 facebook 時代力量立委黃國昌、徐永明及洪慈庸等人抗議勞基法再修法，在總統府前禁食超過18小時。洪慈庸今晚在臉書發表公開信給蔡英文總統，「少少的十幾人在凱道上，其他希望發聲的人都被擋在數公里之外。此刻離您最近的，便是我們了」，期望和小英有更多對話。

洪慈庸公開信表示，勞基法再修法備受爭議，不只是前次修法施行不到一年就要再修，第36條開放七休一放寬為十四休二的可能性、第34條使輪班間隔可能由11小縮短為8小時，更引起社會各界疑慮。

洪慈庸說，大家的擔心不是沒有理由，2016年台灣平均總工時仍高達2034小時，位居全球第6，過勞爭議單在2017年就層出不窮，即便政府拍胸脯保證「雙重把關」，依然無法緩解「工時過高、休息過少」情形加劇的疑慮。台灣期待的不是讓「例外」入法正常化，而是一部更進步、更能保護勞工的法律。

她說，2016總統大選時，蔡總統提出的勞動政策主張，第一項就是「縮短勞工的年總工時」，並闡述重要價值：「勞工不應該只被當成經濟生產要素，而應該被以一個完整的人，一位社會公民來對待」，這是時代力量和蔡總統共同相信的。

洪慈庸說，想透過這封信向蔡總統傳達，希望給時代力量一個機會報告勞基法修正案引發的疑慮、爭議以及社會的期待，並在信末呼籲小英總統，「我們會持續在總統府前和平表達訴求，靜待您的回應。」