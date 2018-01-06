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收到這種罰單會笑著付錢 警察情侶發「罰單喜帖」

影／吳釗燮探視時代力量禁食 與黃國昌擦出小火花

2018-01-06 12:22聯合報 記者周佑政╱即時報導

立法院臨時會下周將處理勞基法修正案，時代力量5位立委昨傍晚起，徹夜在總統府前禁食抗議，要求「蔡英文出來面對」。總統府秘書長吳釗燮今早到場慰問，他呼籲時力回到立法院，與其他黨團協商出一個保障勞工權益最好的方法。過程中，時力立委黃國昌與吳釗燮因集會遊行禁制區、人權保護問題一來一往，擦出小火花。

吳釗燮上午帶領總統府副秘書長姚人多、總統府發言人黃重諺，到時代力量禁食現場探視；吳釗燮說，很敬佩時代力量立委為勞工權益在這邊大聲疾呼，也要讓大家知道，除了時代力量，其他黨團也認為勞工的權益應該保障，因此他誠懇呼籲大家都回到立法院，與不同黨團，討論出一個最好的結果出來。

他說，時代力量對勞基法修法的立場，與民進黨政府或其他黨團，雖然內容有所差別，但對勞工的關心是一樣的，既然國民黨團已說要在議場裡協商，民進黨團也等著與大家協商，民主政治最可貴的精神就是，有不同意見帶到議場裡，討論出一個對勞工最好的方法，讓勞工權益能夠彰顯。

黃國昌提及，現場抗議人數不多，「為什麼遊行禁制區封得這麼大」，人車都不能進入。2008年蔡英文到自由廣場與野草莓學運學生對話時說，要廢除集遊法、廢除禁制區，很多民進黨立委也提案修法。吳釗燮回應，集遊法還未廢除前，總統府前就是遊行禁制區，請大家能體諒執勤員警的辛勞。

黃國昌說，2008年11月，蔡英文曾簽署「人權永久保固書」，內容提及，「我蔡英文代表民進黨，為過去8年執政期間，對於人權保障推動不力，及侵害人權的政策道歉，以及執政時未能致力推動修改集會遊行法，向大眾道歉。」

吳釗燮則打斷黃國昌發言表示，關於人權保障，從以前到現在，從來沒有一個政府，像現在現在的政府對於人權保障，花了這麼多工夫，有什麼問題，大家應該在立法院討論，法律訂定出來，就會依法執行；雙方一來一往，擦出小火花。

由於雙方對集遊禁制區沒有交集，吳釗燮與府方人士準備返回總統府，但遭黃國昌、徐永明與時代力量黨工追上，要求再說明，但吳未理會。徐永明說，吳釗燮的談話令人非常悲傷，「新舊政府如果沒有差別的話，政權輪替的意義在哪？」

總統府秘書長吳釗燮上午到總統府前探視正在禁食抗議的時代力量立委。記者周佑政／攝影
總統府秘書長吳釗燮上午到總統府前探視正在禁食抗議的時代力量立委。記者周佑政／攝影
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時代力量吳釗燮總統府發言人

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