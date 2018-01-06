影／吳釗燮探視時代力量禁食 與黃國昌擦出小火花

2018-01-06 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



立法院臨時會下周將處理勞基法修正案，時代力量5位立委昨傍晚起，徹夜在總統府前禁食抗議，要求「蔡英文出來面對」。總統府秘書長吳釗燮今早到場慰問，他呼籲時力回到立法院，與其他黨團協商出一個保障勞工權益最好的方法。過程中，時力立委黃國昌與吳釗燮因集會遊行禁制區、人權保護問題一來一往，擦出小火花。

吳釗燮上午帶領總統府副秘書長姚人多、總統府發言人黃重諺，到時代力量禁食現場探視；吳釗燮說，很敬佩時代力量立委為勞工權益在這邊大聲疾呼，也要讓大家知道，除了時代力量，其他黨團也認為勞工的權益應該保障，因此他誠懇呼籲大家都回到立法院，與不同黨團，討論出一個最好的結果出來。

他說，時代力量對勞基法修法的立場，與民進黨政府或其他黨團，雖然內容有所差別，但對勞工的關心是一樣的，既然國民黨團已說要在議場裡協商，民進黨團也等著與大家協商，民主政治最可貴的精神就是，有不同意見帶到議場裡，討論出一個對勞工最好的方法，讓勞工權益能夠彰顯。

黃國昌提及，現場抗議人數不多，「為什麼遊行禁制區封得這麼大」，人車都不能進入。2008年蔡英文到自由廣場與野草莓學運學生對話時說，要廢除集遊法、廢除禁制區，很多民進黨立委也提案修法。吳釗燮回應，集遊法還未廢除前，總統府前就是遊行禁制區，請大家能體諒執勤員警的辛勞。

黃國昌說，2008年11月，蔡英文曾簽署「人權永久保固書」，內容提及，「我蔡英文代表民進黨，為過去8年執政期間，對於人權保障推動不力，及侵害人權的政策道歉，以及執政時未能致力推動修改集會遊行法，向大眾道歉。」

吳釗燮則打斷黃國昌發言表示，關於人權保障，從以前到現在，從來沒有一個政府，像現在現在的政府對於人權保障，花了這麼多工夫，有什麼問題，大家應該在立法院討論，法律訂定出來，就會依法執行；雙方一來一往，擦出小火花。