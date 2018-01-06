署名「你心中最軟的一塊」 勞工明信片反勞基法修惡

2018-01-06 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



不滿勞基法修正草案鬆綁七休一、縮短輪班間隔與增加單月加班工時上限等規定，勞團後天將發動夜宿立院抗爭，過勞產業勞工昨天也紛寄「過勞職業特輯」明信片給國民黨立委林麗蟬等人，抗議勞基法修惡，盼藍委力擋。

明信片分別由護理師、作業員、超商店員等過勞產業代表，署名「你心中最軟的一塊」寄出。超商店員說，每天要結帳、包裹、帳單、洗衣傳單、泡咖啡，現在還要搖珍珠奶茶，做這麼多薪水都沒漲，拜託立委要擋下這次勞基法修惡。

護理師在明信片上寫道，因之前醫院被勞檢，主管要求先打卡下班再繼續工作，有護理師晚上12時小夜下班打下班卡，實際2時下班，結果回家路上出車禍不能算職災，最後拿不到補助也沒辦法回來上班，盼政府修法前能將心比心為勞工好好想想。

作業員也訴苦，天天包緊緊上班，上廁所不方便、泌尿系統發炎，這次「民進黨修法」要縮短輪班時間，真的不能忍，難道薪水只能靠無限加班？「真後悔投給DPP，KMT不能幫個忙嗎？」

為阻擋勞基法修法，勞團上周六還前往行政院國發會所設的「公共政策網路參與平台」提案「反對過勞修法」，要求立即撤回政院版「勞基法」修正草案，但國發會周三以法案已送入立法院為由，裁定檢核不通過駁回，引發勞團不滿，批政府漠視勞權。

包含新北市、桃園市、高雄市、新竹縣、雲林縣與宜蘭縣六個產業總工會，也聯名發出共同聲明，譴責行政院、國發會駁回「撤回勞基法修惡草案」網路平台聯署提案，推諉、忽視勞權。

聲明質疑，行政院長賴清德去年11月6日拍板「勞基法」修正草案後，因11月23日在立院委員會審查時闖關失敗，賴還找立委們吃便當疏通，屢次直接、間接影響修法，為何這次工會幹部發起連署，卻又將權責推到立法院？阻斷人民表意機會。