批綠修勞基法是個人意志 林飛帆：賴清德走江宜樺老路

2018-01-06 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



為反對民進黨在立法院臨時會處理爭議的勞基法修正草案，目前人在英國留學的前三一八學運領袖林飛帆在臉書發文千字長文表示，制度內的手段，此刻喚不起民進黨一點對民主的堅持，只剩黨意，甚至是一個行政院長偏頗的個人意志。他更直言，「賴清德院長，你也不過就是在走江宜樺的老路。」

林飛帆呼籲，各界朋友透過各種可以的方式，參與這場抵抗，「只要參與就還有一絲阻止這場惡劣、偏頗、毫無專業的個人意志主導、罔顧勞工健康與生命的爛戲繼續搬演下去」。

他說，此次勞基法的修惡，是議會內從公聽會裡辯論、議事錄的確認、訴諸程序到議會外民間團體發動好幾波抗爭，都無法改變民進黨的一意孤行。就算連勞動部自家的民調顯示絕大多數民意反對此次勞基法修惡，監察院提出糾正指出民進黨二度修勞基法的程序不正當，民進黨仍舊要強度關山通過勞基法修惡案。

他指出，一個從運動誕生的政黨，才經歷第二次執政，且才執政一年半，拋下承諾和理念就算了，「蠻橫起來演國民黨過去演的同一套劇碼，真的令人憤怒！」今天時代力量需要用封鎖議場來阻擋惡法通過，說實在也算是走上他們自己原先都不願見到的局面。

林飛帆說，2008年野草莓學運爆發時，當時的蔡英文主席曾經赴自由廣場，為民進黨過往八年執政未修集會遊行惡法，表示歉意：「民進黨執政期間，對於修改集會遊行法的推動確實是有所忽略。」並且，在學生要求下簽下承諾書，當時那份承諾書裡寫著：「未來民進黨，無論在朝在野，將全力終止行政濫權、國家暴力，並改善台灣人權，如言論自由、集會結社自由……」

「而此刻，從勞基法修惡以來（先前其他議題抗爭就暫不談），已經有多少朋友因為表達不滿、和反對意見被以集遊法舉牌，甚至其他罪名逮埔或驅離。」林飛帆說，多少承諾跳票是一回事；各種理所當然的背棄承諾，還以各種文稿式口號的華麗文藻包裝，更讓人覺得偽善。