【即時短評】勞基法攻防 小綠槓大綠 藍自動消音

2018-01-06 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



總統府祕書長吳釗燮(右)到總統府前會時代力量黨團立委黃國昌(左)等人，勸他們回立法院協商。記者林俊良／攝影 分享 facebook 勞基法修法民進黨預期要「硬闖」，雖然事先經沙盤推演，防止國民黨可能的文攻武鬥，卻輕忽時代力量宣告多時的「大動作」；執政黨野蠻硬闖，時力站上伸展台，大綠小綠各有算計，最大在野黨國民黨反而連配角都當不上。

蔡政府上台後兩度修正勞基法，爭議不斷，社會對於修法是增加勞資彈性，或讓勞工增加工時，替資方大開後門，有不同看法，朝野黨團立場也不同。執政黨內部，即使黨內仍有少數立委反彈，但在府院黨團意志一致，再加上擁有國會絕對多數的情況下，法案三讀只是時間早晚的問題。

民進黨認為修法版本沒有讓勞權倒退，在國會也透過人數優勢等方式，強勢通過初審，臨時會也大陣仗夜宿議場，不容有「失誤」空間，強占議場、罷住送案區的粗暴作法，刻意無視反彈聲浪，連最基本的程序正義都不顧了，顯露民進黨毫不掩飾其完全執政、完全霸道的野蠻。

在野黨為民監督是責任，即使國會人數不敵執政黨，如何展現堅強的反抗鬥志，是在野的重要課題。回顧修法過程，時代力量搶盡鋒頭，不論是法案初審時，徐永明占領主席台長達11小時，持續憋尿發言被封為「站神」，黃國昌昨在總統府前抗議，怒嗆「蔡英文出來面對」，都讓社會留下深刻印象。

國民黨雖然反對民進黨修法版本，但始終沒有明確立場，或採取激進的表態，唯有蔣萬安等少數立委在勞權議題上，有較多著墨。深究原因，國民黨長期被認為不是與勞工同一陣線，若突然「轉向」，可能會遭到民眾質疑作秀；就政治上而言，直白的說，即使賣力反對修法，也得不到「勞工票」。