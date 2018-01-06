民進黨議場外紮營 學者批忘了初衷比國民黨還可惡

2018-01-06 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



立院昨天召開臨時會，因國民黨與時代力量黨團一度霸占議場，為確保勞基法修正草案等案臨時會順利三讀，民進黨團昨下午起在議場外紮營卡住送案區，力阻在野黨周一發動變更議程攻勢阻擾議事，學者批評執政黨離譜，「忘了初衷，比國民黨還可惡！」

淡江大學公共行政系主任蕭怡靖表示，這次臨時會所處理議案，包含勞基法修正草案在內，都屬重大議案，特別是勞基法修正草案，還引發各界爭議，應先充分協商後再審議，但民進黨身為多數黨，卻還先占議場，以議事技術杯葛在野黨，非常不恰當。

蕭怡靖說，一例一休上路不到一年引發爭議，民進黨政府就要要修法，修法版本內容卻備受詬病，但已完全執政的民進黨卻不願與在野黨或勞團溝通，要用多數暴力通過相通過的案子，這樣與他們國去質疑的國民黨有什麼不同？

蕭怡靖提醒，民進黨現在的作法，將讓「多數硬幹、少數抗爭」鑲入台灣政治文化一部分，對台灣長遠民主發展並不是一件好事。

東華大學民族系教授施正鋒批評，台灣政府體至偏向總統制，國會應監督總統，但居立院絕對多數席次的民進黨團，現在卻是蔡英文總統下令就使命必達，作法已讓立法院存在失去意義，現在的立院已猶如西班牙前首相佛朗哥時代的法西斯國會。