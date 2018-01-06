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時力大動作反對勞基法修法 勞團戰力大振

2018-01-06 11:15經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

抗議勞基法修惡，時代力量昨起夜宿總統府前，勞團今（6）日表示，樂見「反對修法力量」的集結，五一行動平台發言人黃育德表示，原訂8日起夜宿立法院的活動不只如期舉行，且誓言抗爭到底，不排除將有「激烈行動」，且夜宿活動會一直持續到立法院停止審議，退回修法為止。台灣勞工陣線秘書長孫友聯則呼籲，執政黨還得及懸崖勒馬，應停止勞基法修惡。

針對時代力量昨晚大動作反對勞基法修法，以及勞團下周起的大規模夜宿抗爭，勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨表示，勞動部尊重各界表達的意見。

同時，謝倩蒨也承諾，勞動部會在接下來的立法院協商程序中，持續進行溝通，但目前勞基法修法已在立法院審議，勞動部尊重立法院審議的機制。

勞基法修正草案規劃將在下周完成二、三讀，在臨時會通過，勞團、工會預告，下周一開始將集結立法院外圍，訴求「拒絕過勞、退回惡法」，不惜夜宿立法院，抗戰到底，而昨夜時代力量立委徐永明的大動作抗爭，也讓勞團的戰鬥力大振。

黃育德表示，勞團只有一個訴求，那就是行政院撤回這次勞基法再次修法的案子，且立法院停止審議。

因為自從一例一休正式上路後，對於國內整體勞動條件確實有明顯改善，資方苦苦哀喊一例一休讓他們撐不下去，那是資方適應的問題，是資方在經營和策略未做出正確的判斷，不能什麼都怪一例一休。

孫友聯也進一步指出，多項數據調查都顯示，一例一休實施後，國內整體勞動條件是改善的，包括：工時的下降、缺工率增加、失業率下降…等。因此，勞團強烈反對勞基法再次修法，而且是倒退的修法。

孫友聯表示，民進黨身為執行黨，在人多勢眾下可以強渡關山，進行倒退修法，但勞團仍呼籲，立法院下周進行二、三讀之前，立委們都能夠本持理性看待的態度去面對這次的勞基法再次修法。

立法院勞基法勞團

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