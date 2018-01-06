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勞基法修法立院角力 綠委輪班夜宿立院

2018-01-06 03:09中央社 台北5日電

民進黨立委分批在議場門口守門。 聯合報記者丘采薇／攝影
民進黨立委分批在議場門口守門。 聯合報記者丘采薇／攝影
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時代力量立委為阻止勞基法修法，今天下午將自己反鎖在議場內，但最終仍遭到民進黨立委突破。為了預防再發生狀況，民進黨立委也從今晚開始在議場外輪班排隊至8日。

立法院臨時會將處理勞動基準法（簡稱勞基法）修正草案，黃國昌等5位時代力量立委為反對勞基法修法，今天下午破壞立法院議場門鎖，用鐵鏈將自己反鎖在議場內，並占據主席台。同時，國民黨立委也開始在議場門外輪班排隊，搶8日開會前，能率先送案。

約下午4時45分時，多位民主進步黨立委準備破門工具，順利突破障礙進入議場內，並圍在主席台四周，欲與時代力量立委進行一場耐力戰，而國民黨立委也在民進黨立委進入到議場後，也到了議場內。

但黃國昌等5位時代力量立委卻在下午5時40分左右，主動撤出議場，轉戰至總統府前，以禁食的方式表達抗議，要總統蔡英文出來面對；總統府發言人林鶴明第一時間則回應，請立委回歸國會議事，理性討論。

隨著時代力量立委的撤出，國民黨立委也離開原先在議場外排隊的位置，民進黨立委在晚間6時許撤出議場，轉往議場外開始輪班排隊，確保能在8日的院會中優先提案。

黃國昌在凱道受訪時則是質疑，面對勞工的怒火，總統府還在講官樣文章，讓人聽不下去，完全無法接受，總統府要派發言人發言前，先去搞清楚修法歷程的荒謬；時代力量立法院黨團總召徐永明則對總統府發言人的回應感到心寒，他強調：「我們不會回去，會在這裡堅持下去。」

針對民進黨立委在議場外輪班排隊，民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪表示，最主要是讓立法院在8日能夠順利開會，目前議場內已經淨空，希望在野黨不要阻撓107年度中央政府總預算案的審查，讓臨時會可以順利開下去，有不同意見，大家可以到朝野協商來談。

柯建銘說，從現在開始到8日，民進黨團會在議場外以輪班的方式排隊，不會停止，確保民進黨團在8日院會能優先提案，排班是必要的防禦性措施。

時代力量民進黨

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