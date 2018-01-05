警方阻民眾入總統府前抗議爆推擠 黃國昌：回到戒嚴

2018-01-05 21:48 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 王騰毅 ╱即時報導



時代力量黨籍立委在總統府前抗議要求撤回勞基法，警方在四周封路阻擋民眾進入，立委黃國昌要求警方讓助理進入府前抗議現場爆推擠，黃國昌批台北街頭什麼時候回到戒嚴了。

時代力量黨籍立委在總統府前抗議要求撤回勞基法，警方在四周封路阻擋民眾進入，立委黃國昌（右二）要求警方讓助理進入府前抗議現場爆推擠。記者王騰毅/攝影 分享 facebook